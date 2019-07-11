水果阿嬤骨折真操煩 住院銜接出院復健免煩惱

2019-07-11 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



賣水果的70歲陳姓阿嬤日前摔倒骨折，住進衛福部台中醫院，但因為住院只有短短20天，勢必無法完全復元，讓阿嬤擔心出院後，子女還要請假照顧她，也擔心請復健師到家費用高。陳阿嬤說，還好住院期間，院方人員幫她評估，她出院後需要居家復健恢復行走，3個月費用約5000元，她今年3月出院，果真出院隔天，復健師就來她家了，現在她可以拿助行器走到巷子口，她希望趕快好起來，回去賣水果。

陳姓阿嬤表示，她最擔心是復健費用，子女要多花錢，經院方人員解說，幫忙評估復健需求是回復行走功能，並估算費用，才知道復健費用有部份負擔，以她出院到5月，復健師到她家共21次，只要部分負擔16%，也就是3個月花費5040元。

台中榮總說明，院方在長者住院後，啟動出院準備評估，透過家庭會議及跨專業團隊合作提供出院準備服務，並且設置有24小時健康諮詢服務中心，協助病患及家屬在出院後，銜接政府的長照、復能等服務。