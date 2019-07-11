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懷孕女住院醫師免值夜班 為何惹議？

水果阿嬤骨折真操煩 住院銜接出院復健免煩惱

2019-07-11 10:34聯合報 記者趙容萱╱即時報導

賣水果的70歲陳姓阿嬤日前摔倒骨折，住進衛福部台中醫院，但因為住院只有短短20天，勢必無法完全復元，讓阿嬤擔心出院後，子女還要請假照顧她，也擔心請復健師到家費用高。陳阿嬤說，還好住院期間，院方人員幫她評估，她出院後需要居家復健恢復行走，3個月費用約5000元，她今年3月出院，果真出院隔天，復健師就來她家了，現在她可以拿助行器走到巷子口，她希望趕快好起來，回去賣水果。

陳姓阿嬤表示，她最擔心是復健費用，子女要多花錢，經院方人員解說，幫忙評估復健需求是回復行走功能，並估算費用，才知道復健費用有部份負擔，以她出院到5月，復健師到她家共21次，只要部分負擔16%，也就是3個月花費5040元。

台中榮總說明，院方在長者住院後，啟動出院準備評估，透過家庭會議及跨專業團隊合作提供出院準備服務，並且設置有24小時健康諮詢服務中心，協助病患及家屬在出院後，銜接政府的長照、復能等服務。

台中市政府衛生局長曾梓展說，台中市針對長輩出院後需要長照等需求，共有26家醫院提供出院準備服務，其中18家醫院提供銜接復能多元服務，也就是長者住院期間，就有醫院出院準備人員協助評估長照等需求，長者出院後，由衛生局長照中心照顧管理專員接手服務，統計到今年5月共有2200人接受出院準備服務，其中100人有復能需求，出院一周內獲得復能服務，等候時間縮短一半以上。

台中榮總說明，院方在病患住院後，啟動出院準備評估，協助病患及家屬在出院後，銜接政...
台中榮總說明，院方在病患住院後，啟動出院準備評估，協助病患及家屬在出院後，銜接政府的長照、復能等服務。圖／台中榮總提供
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台中榮總說明，院方在病患住院後，啟動出院準備評估，協助病患及家屬在出院後，銜接政...
台中榮總說明，院方在病患住院後，啟動出院準備評估，協助病患及家屬在出院後，銜接政府的長照、復能等服務。圖／台中榮總提供
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陳姓阿嬤（右）出院的隔天就有復健治療師（左）到宅提供復能指導，協助阿嬤復健。圖／...
陳姓阿嬤（右）出院的隔天就有復健治療師（左）到宅提供復能指導，協助阿嬤復健。圖／台中市衛生局提供
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陳姓阿嬤（右）在衛福部台中醫院住院期間接受出院準備評估，出院的隔天就有復健治療師...
陳姓阿嬤（右）在衛福部台中醫院住院期間接受出院準備評估，出院的隔天就有復健治療師（左）到宅提供復能指導，協助阿嬤復健。圖／台中市衛生局提供
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復健長照台中市
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