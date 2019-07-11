台中燃煤工業鍋爐 3年後輔導退場

2019-07-11 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市改善空汙，除鎖定台中火力電廠減煤，台中市還有7家、18座燃煤工業鍋爐，市府規劃輔導機制，要求所有燃煤鍋爐在111年改成非生煤燃料，屆時台中市除中火外，所有燃煤工業鍋爐都將退場。

有業者指出，目前廠內燃煤的占比極高，廠方正在評估如何展開，一則改燃氣得拉管線，需要中油方面配合，還要有時間施作輸壓站等。另有業者說，鍋爐換燃氣的經費動輒數億元，政府補助杯水車薪，應該給業者多點時間，甚至提供經費援助，一聲令下就要111年退場，的確有困難。

台中市環保局長吳志超說，生煤屬於高污染性燃料，目前台中市除中火之外，還有18座燃煤鍋爐，台中市推動「無煤台中」願景，除鎖定中火，今年起將輔導全市7家業者、共18座燃煤工業鍋爐，轉型為非生煤燃料。

環保局表示，市府正在修訂污染防治計畫書，近期將送環保署，等中央核定後，將依照計畫推動燃煤鍋爐退場；從106年起，台中市已針對粒狀物、硫氧化物加嚴排放標準，加上環保署今年加嚴氮氧化物排放標準，市府將加強稽查，透過操作許可證展延時，與業者協調。

環保局表示，燃煤工業鍋爐可轉型為使用再生粒料、柴油或天然氣等燃料，市府屆時也會提供補助，輔導業者轉型；目前18座燃煤工業鍋爐中，有4家業者、共6座已規劃改為燃氣鍋爐，屆時硫氧化物每年可減少82.11噸，比原本汙染物減少2成。