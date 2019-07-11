就等這一刻！稻田中「超萌巨型貓頭鷹」百人收割

2019-07-11 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣仁愛鄉互助村所生產的台稉9號「川中米」因品質口感佳，聞名國內市場，當地為推動部落產業文化體驗遊程，今年部落首度以稻田彩繪拼種出「超萌巨型貓頭鷹」，農曆春節前後插秧，5月間圖案成形後，萌度破表，經5個月熟成，上百人昨天下田收割，體驗食農。因首次嘗試稻田彩繪就有不錯回響，未來部落也不排除再更換主題圖案，嘗試不同的稻田彩繪創作。

水土保持局南投分局指出，仁愛鄉互助村清流、中原部落是鄉內唯二能大面積栽種水稻的部落，加上緊鄰北港溪畔，擁豐沛且純淨的水源，以台稉9號「川中米」在國內市場知名度大開，是當地重要經濟作物，部落近年也積極發展產業文化體驗遊程，盼藉此帶動地方觀光發展。

今年首度嘗試將部落神話融入稻田，以紫葉稻在油綠田間拼種出象徵「吉祥送子」巨大貓頭鷹圖案，因為部落傳統神話中，當部落婦女懷孕就會出現貓頭鷹，此次稻田彩繪的圖案設計上，利用2分地分區種植紫黑、綠色兩種不同顏色稻葉的稻米，隨著稻米成長，田間就會出現巨大Q版貓頭鷹空拍影像壯觀吸睛，萌度破表，成功吸引各界注意。

當地部落廚房執行長王翊瑄說，協助互助村農業至少8年，今年2月請明道中學美術班設計，且與互助國小學童播種「貓頭鷹稻田」，近期成熟便邀國姓北港國小、新竹太平國小和世界和平會弱勢孩童等上百人收割同樂，也讓他們體驗食農。