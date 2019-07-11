親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

小蝦米鬥大鯨魚！爭「蘇菲亞」商標 台灣襪商打敗迪士尼

選前提款機？軍公教調薪 一齣政治戲

就等這一刻！稻田中「超萌巨型貓頭鷹」百人收割

2019-07-11 07:40聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣仁愛鄉互助村所生產的台稉9號「川中米」因品質口感佳，聞名國內市場，當地為推動部落產業文化體驗遊程，今年部落首度以稻田彩繪拼種出「超萌巨型貓頭鷹」，農曆春節前後插秧，5月間圖案成形後，萌度破表，經5個月熟成，上百人昨天下田收割，體驗食農。因首次嘗試稻田彩繪就有不錯回響，未來部落也不排除再更換主題圖案，嘗試不同的稻田彩繪創作。

水土保持局南投分局指出，仁愛鄉互助村清流、中原部落是鄉內唯二能大面積栽種水稻的部落，加上緊鄰北港溪畔，擁豐沛且純淨的水源，以台稉9號「川中米」在國內市場知名度大開，是當地重要經濟作物，部落近年也積極發展產業文化體驗遊程，盼藉此帶動地方觀光發展。

今年首度嘗試將部落神話融入稻田，以紫葉稻在油綠田間拼種出象徵「吉祥送子」巨大貓頭鷹圖案，因為部落傳統神話中，當部落婦女懷孕就會出現貓頭鷹，此次稻田彩繪的圖案設計上，利用2分地分區種植紫黑、綠色兩種不同顏色稻葉的稻米，隨著稻米成長，田間就會出現巨大Q版貓頭鷹空拍影像壯觀吸睛，萌度破表，成功吸引各界注意。

當地部落廚房執行長王翊瑄說，協助互助村農業至少8年，今年2月請明道中學美術班設計，且與互助國小學童播種「貓頭鷹稻田」，近期成熟便邀國姓北港國小、新竹太平國小和世界和平會弱勢孩童等上百人收割同樂，也讓他們體驗食農。

南投分局長陳榮俊表示，部落廚房長期深耕偏鄉部落協助經濟發展，尤其是互助村，今年則加入水保局農企經營輔導計畫，未來將協助其開發紅藜、黑米系列加工產品，且補助提升稻米碾製設備，協助振興部落經濟，帶動原民社區農村再生。

南投縣仁愛鄉互助村以稻田彩繪拼種出「巨型貓頭鷹」萌度破表，備受關注，近期成熟了，...
南投縣仁愛鄉互助村以稻田彩繪拼種出「巨型貓頭鷹」萌度破表，備受關注，近期成熟了，上百人今下田收割。圖／水保局南投分局提供
分享
南投縣仁愛鄉互助村以稻田彩繪拼種出「巨型貓頭鷹」萌度破表，備受關注，近期成熟了，...
南投縣仁愛鄉互助村以稻田彩繪拼種出「巨型貓頭鷹」萌度破表，備受關注，近期成熟了，上百人今下田收割。圖／水保局南投分局提供
分享

貓頭鷹稻米

相關新聞

中市將設電商基地 阿里巴巴有意願加入

2019-07-10 22:20

影／台中療癒系落羽松祕境期間限定？吸引民眾探訪

2019-07-11 07:47

獨力撫養老小 新住民獲孝行獎

2019-07-10 23:29

空品新標準 台中環團喊：比照WHO

2019-07-10 23:21

台中購物節開跑 議員：APP漏洞百出 恐洩個資

2019-07-10 22:57

金蜜芒果水傷7成 埔心農會收購製限量冰棒

2019-07-10 22:40

全國孝行楷模表揚 她罹癌拖病體顧95歲婆婆

2019-07-10 22:37

美美的月牙灣水域 國內全國賽最美的划船水域

2019-07-10 18:55

活動首日就漏氣！議員實測台中購物節APP漏洞百出

2019-07-10 17:43

午時風雨交加中突現龍捲風 田中鎮鐵道電纜火花噴濺

2019-07-10 17:23

台中老人假牙補助今上路 全口最高補助4萬元

2019-07-10 17:22

臭到生意作不下去 國姓鄉民抗議肥料工廠惡臭

2019-07-10 16:13

鳥嘴潭人工湖淨水場通過環評 估3年內完工

2019-07-10 15:47

知名景點高美濕地假日將管制交通 中市提醒遊客注意

2019-07-10 15:34

金蜜芒果水傷 農會收購做冰棒連員工都搶不到

2019-07-10 14:19

孝心感動人的全國孝行獎楷模 個個都有讓人含淚的故事

2019-07-10 14:18

這卡桶子 讓台南金華社區揚名國際

2019-07-10 14:17

芬園寶藏寺有好戲看 連五天布袋戲、歌仔戲團拚場

2019-07-10 14:14

網友發起罷免 台中市長盧秀燕微笑說謝謝

2019-07-10 13:56

重視新創產業 中市成立跨境體驗示範基地

2019-07-10 12:23

顏清標超美二媳婦亮相！ 3月補辦婚宴年底拚3寶

2019-07-10 10:46

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

顏清標超美二媳婦亮相！ 3月補辦婚宴年底拚3寶

2019-07-10 10:46

跨國同婚多一對 戶政所充滿甜蜜氛圍

2019-07-10 13:44

蘇嘉全盼妻打消選立委念頭 自己也不再續任不分區立委

2019-07-10 20:19

雲林住宅補貼開辦了 租金補貼每月最高3千元

2019-07-10 12:20

台中老人假牙補助今上路 全口最高補助4萬元

2019-07-10 17:22

蘇嘉全妻要參選立委 挨批「民進黨還需要敵人嗎？」

2019-07-10 15:31

午時風雨交加中突現龍捲風 田中鎮鐵道電纜火花噴濺

2019-07-10 17:23

網友發起罷免 台中市長盧秀燕微笑說謝謝

2019-07-10 13:56

台南傍晚雨勢猛烈 2地下道一度積水管制

2019-07-10 21:32

學長需急救卻不知所措 他努力獲選十大傑出救護技術員

2019-07-10 12:50

花蓮車站商店街16家進駐 最後階段剩配電

2019-07-10 13:11

影／不排富了！宜蘭敬老眼鏡連縣長都可以免費配

2019-07-10 12:04

影／70年前海南島死裡逃生 96歲退休老師搭竹架棚回味

2019-07-10 16:56

「白爛貓新光電影院」 台中新光三越限定登場

2019-07-10 19:18

過比越南還差 新住民獲全國孝行獎淚謝外界一路相挺

2019-07-10 09:37

影／北漂青年陳鴻瑄返鄉創業 老家開賣古早味蚵嗲

2019-07-10 23:02

高雄君鴻酒店拍賣糾紛 鄧文聰受審君鴻律師要求暫緩執行

2019-07-10 12:50

金蜜芒果水傷 農會收購做冰棒連員工都搶不到

2019-07-10 14:19

這卡桶子 讓台南金華社區揚名國際

2019-07-10 14:17

獎金多多 友善石虎生態服務擇定苗栗南投試辦

2019-07-10 20:25

民進黨基隆徵召蔡適應爭取立委連任 蔡：全力以赴

2019-07-10 16:54

金門學童蛀牙比例高 盧冠宇建議提高塗氟率

2019-07-10 19:38

里長抱怨鴿子入侵已抓30多隻 柯文哲：持續抓

2019-07-10 18:08

石虎究竟多少隻？苗栗8月啟動族群數量與分布調查

2019-07-10 21:42

影／台中療癒系落羽松祕境期間限定？吸引民眾探訪

2019-07-11 07:47

全台首座！ 北海岸水上國民運動中心年底啟用

2019-07-10 13:14

鄭文燦訪達拉斯沃斯堡國際機場 交流機場經濟學

2019-07-10 11:56

臭到生意作不下去 國姓鄉民抗議肥料工廠惡臭

2019-07-10 16:13

淡水忠寮李舉人宅古蹟年久失修 中央地方承諾修復

2019-07-10 16:51

台南愛文芒果盛產 農委會收購近千噸

2019-07-11 00:00

不再喝山泉水！烏來進行接管工程 明年將有自來水

2019-07-10 17:15

花蓮市區3橋震損施工復建 市長魏嘉賢關切進度

2019-07-10 10:46

影／拯救身陷獸鋏台灣獮猴 巡山員救援影片曝光好暖心

2019-07-10 15:48

知名景點高美濕地假日將管制交通 中市提醒遊客注意

2019-07-10 15:34

活動首日就漏氣！議員實測台中購物節APP漏洞百出

2019-07-10 17:43

就等這一刻！稻田中「超萌巨型貓頭鷹」百人收割

2019-07-11 07:40

海歸青農與返鄉主廚 共推桃園在地有機食材

2019-07-10 20:14

雙子星案 北市府限期要求南海簽約

2019-07-10 23:05

新北3副市長拚市政 接力視察建設受里長肯定

2019-07-10 15:49

重視新創產業 中市成立跨境體驗示範基地

2019-07-10 12:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top