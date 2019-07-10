空品新標準 台中環團喊：比照WHO

2019-07-10 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中報導



空氣品質標準修正草案台中公聽會，環保團體抗議新標準還是太寬鬆。 記者游振昇／攝影 分享 facebook

環保署昨到台中市舉行空氣品質標準修正草案公聽會，環保團體到場抗議，指台灣空氣品質27年來首次要加嚴，但新標準還是寬鬆，7種汙染物只有4種加嚴標準，3種照舊，且未將重金屬、戴奧辛等致癌物納入，要求環保署比照先進國家標準和世界衛生組織建議的準則，別再打假球。

環保署空保處副處長謝炳輝說，環保署已在台北和高雄辦過公聽會，台中場是最後一場，環保署聽取各方意見，帶回參考評估。他說，去年空汙法修正，規定至少4年要檢討一次，去年首度將PM2.5（細懸浮微粒）納入。

主婦聯盟台中分會執委許心欣表示，我國空氣品質標準是上個世紀訂定，現在終於要修正，但7種汙染物只有4種加嚴，PM2.5和CO與臭氧都沒改變，質疑環保署在打假球。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，2011年彰化國光石化問題後，台灣才將PM2.5納管，當時民進黨主張空氣品質要比照世界衛生組織標準（WHO），現在民進黨執政已3年，台灣空品標準仍無法達到WHO。台灣生態學會理事長楊國禎表示，政府執行空汙標準和法規，好像在保護財團賺黑心錢，卻犧牲人民健康。

謝炳輝說，辦過3場空品草案公聽會後，今年新的空品標準一定會公布實施，但事前一定會再找關心的相關代表溝通修正，獲聯盟理事長葉光芃肯定，不應走完公聽會程序而已。葉說，台灣一直爭取要加入WHO會議，卻不願用世衛的空品建議準則，希望這次修法能真正訂出台灣健康優先的空品標準，展現政府為國民健康著想的真心。