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孝行楷模表揚 徐國勇盼孝的種子向下紮根

2019-07-10 19:45中央社 南投10日電

內政部長徐國勇今天出席全國孝行獎頒獎，肯定孝行楷模展現社會良善的一面。也期盼孝的種子向下紮根，呼籲珍惜與家人相處時光，讓孝順在生活中自然流露。

「108年全國孝行獎表揚」今天在日月潭教師會館舉行。徐國勇致詞表示，百善孝為先，獲獎楷模展現社會良善的一面與人性的真善美。期盼孝的種子向下紮根，也希望大家珍惜與家人相聚時光，讓孝順在生活中自然流露，啟動善的循環，共創敦厚、正向社會。

今天接受表揚的30名孝行楷模，年齡從13歲到80歲，每一位得獎者的故事都感動人心。台南市康芸榕自國小起盡心照料家人，並且將守護家人的初衷，延伸對社會的關懷，立志成為護理師，回饋給需要幫助的人。

來自新竹縣的邱淑嫻獨力照顧3名家人，她說「換個心境，就不再覺得累了」。來自桃園市的黃禎，照顧高齡失智的養父將近20年，為感念父親養育之恩，由己及人，創辦老人關懷據點，積極投入老人關懷工作，充分發揮「老吾老以及人之老」的精神。

家住南投中寮鄉的林金葉已66歲，雖然罹患癌症需要定期接受化療，不過仍一肩扛下高齡95歲的婆婆平日餵食、擦澡責任，照顧的無微不至。

今天也有在學生獲獎，他們在專注課業之餘，盡心盡力照顧失能的家人，即使面對困境，仍然積極樂觀、力爭上游。新北市阮怡靜是88歲阿祖的雙眼，不辭辛勞，化現實為甜蜜的負荷；台北市蘇以恩細心呵護體弱的母親，將生活的困難當作學習也不以為苦。

高雄市葉文秀知恩反哺感念姑姑的養育，與姑姑情同母女；屏東縣鍾吟琇同學打工貼補家用，盼給媽媽安穩的生活，是母親最堅實的依靠。

徐國勇婆婆

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