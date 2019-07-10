台中老人假牙補助今上路 全口最高補助4萬元

2019-07-10 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市府為了讓嚴重缺牙以及有裝假牙需求的長者擁有一口好牙，追加1億元預算，銀髮族全口活動式假牙裝置補助今天上線，設籍台中市滿一年、全口可用牙齒10顆以下，或上下排牙齒咬合5組以下的65歲以上長者，可到台中市169家與衛生局簽約的合約醫院、診所初篩，由合約院所協助上線申請，半口最高補助2萬元為限，全口最高補助4萬元，終生補助1次。

台中市衛生局說明，截至今天為止，台中市提供銀髮族假牙裝置補助計畫合約院所共計169家，簽約的院所不斷增加中，詳情可到衛生局網站首頁查詢，或撥打衛生局假牙裝置補助諮詢專線洽詢，電話為04-25274546。

台中市衛生局說，長輩因無牙所造成的身體營養不良及因咀嚼不完整所造成的身體疾患，間接增加社會照護成本。台中市政府從100年起即逐年編列經費，提供中市65歲以上、且嚴重缺牙的長輩，補助裝置活動式假牙改善咀嚼功能，截至去年，已補助4萬4411名長輩裝置假牙。