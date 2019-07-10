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台中購物節開跑 優惠商家逾2萬

2019-07-10 16:33中央社 台中10日電

第一屆台中購物節今天開跑，只要在台中市消費累計滿500元，就可上網登錄參加抽獎，有機會抽中千萬豪宅，台中市政府邀集各行業商家共襄盛舉，加入優惠的商家逾2萬。

台中市經發局指出，首屆台中購物節從10日起至8月18日登場，期間民眾到台中消費累計滿500元，上網登錄發票即可參加抽獎，有機會抽到千萬豪宅、百萬名車、總統套房、百萬銅雕作品、電動機車、掃地機器人、3C產品等多項大獎。

台中市政府邀集各行各業商家加入購物節優惠行列，經發局表示，目前台中購物節優惠商家已逾2萬家，包括各大百貨、量販店、連鎖商家、outlet、飲料店、文創店等，甚至夜市及市場攤販都納入，民眾至優惠商家消費，累計金額將3倍計，等於只要消費167元就可抽獎，消費500元則能抽3次獎。

響應台中購物節，多家飯店業者響應市府祭出優惠方案，位於逢甲商圈的星享道酒店一樓自助餐廳，結合挪威海產推廣協會，將北歐鮭魚用各國料理方式端出鮭魚大餐，在購物節期間，推出4人同行1人免費。

連鎖咖啡歐客佬在購物節期間推出咖啡豆及掛耳咖啡買2送1優惠外，為慶祝旗下員工參加「2019世界盃虹吸咖啡大賽」台灣區選拔賽，包辦亞軍、季軍與殿軍，12日到14日更祭出全館精品咖啡豆、精品掛耳式咖啡買1送1優惠。

除了知名飯店及商家有優惠，夜市及攤販也一起加入，經發局表示，特別邀集11處攤販集中區，包括逢甲夜市、忠孝夜市、中華夜市等，不僅祭出各項促銷優惠，消費金額更可3倍累計，中獎機會大增，只要懸掛活動萬國旗的攤商，即有台中購物節專屬折扣優惠。

咖啡夜市台中市

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