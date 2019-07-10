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臭到生意作不下去 國姓鄉民抗議肥料工廠惡臭

2019-07-10 16:13聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣國姓鄕松圃有機肥料工廠，因惡臭引發居民不滿，國姓鄉民今天到縣府陳情，縣府表示，肥料工廠已經被罰七萬餘元，又發現超建違章，縣府已禁止原料進廠、並展開空汙調查、了解廢水排放外，下周將召集相關單位聯合稽查，如業者無法改善，不排除撤銷工廠登記，一旦工廠登記撤銷，農委會農糧署也應允，一定會配合註銷肥料廠許可。

國姓鄉北港村北原路有機肥料工廠飄惡臭，且工廠地點位於水質水量保護區，影響生活品質，五、六十名居民上午到縣府陳情，包括國姓鄉長丘埔生，縣議員黃世芳、葉仁創、陳宜君等人也到場關心，居民要求肥料廠遷廠、撤照；環保局長方信雄接下陳情書，並邀農糧署、縣府等相關單位，聽取鄉民的聲音。

國姓鄉長丘埔生說，肥料工廠運作，空氣惡臭，學校不得不關窗戶上課，居民不敢外出，「臭到生意都不用做了！」北港村長劉醇良說，肥料工廠位居幹道，周邊有民宿、有店家，工廠車輛進出，一路飄臭，客人跑了，居民生活也受不了。

國姓鄉民代表劉昌坤帶來一瓶瓶裝水，指肥料工廠排廢水，並在陳請會場中開瓶，請參與會議的縣府相關人員聞一聞，陳情民眾則高喊要求「遷廠」、「撤照」，這是地方的聲音。

農業處副處長林美珠說，經空拍比對，發現該肥料廠有超建違章問題，已經將資料送地政單位處理；建設處副處長陳錫慶也說，肥料廠申請工廠登記時，曾應允不排廢水，如有違規事項，將進一步查明處理。農糧署技正李素瑩表示，只要縣府決定撤銷肥料廠工廠登記，公文一送到農糧署，也會一併撤銷肥料廠許可登記。

國姓鄉肥料工廠惡臭惹民怨，鄉民代表劉昌坤拿出肥料工廠汙水，痛批惡臭讓居民難以忍受...
國姓鄉肥料工廠惡臭惹民怨，鄉民代表劉昌坤拿出肥料工廠汙水，痛批惡臭讓居民難以忍受。圖／南投縣政府提供
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國姓鄉肥料工廠惡臭惹民怨，居民今天到南投縣政府陳情，縣府表示已經禁止工廠進口原料...
國姓鄉肥料工廠惡臭惹民怨，居民今天到南投縣政府陳情，縣府表示已經禁止工廠進口原料，如不改善將撤銷工廠登記。圖／南投縣政府提供
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農糧署北港空拍

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