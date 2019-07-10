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金蜜芒果水傷 農會收購做冰棒連員工都搶不到

2019-07-10 14:19聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化埔心鄉盛產金蜜芒果，但因上個月連日大雨，造成今年減產2成，也有7成因「水傷」賣像不佳，埔心農會依分級每公斤以30元到200元不等價格收購，將外觀不佳的芒果做成芒果乾、芒果凍，今年還預計推出2萬支芒果冰棒，供消費者訂購，以減少農民損失。

埔心鄉的金蜜芒果每年約有50噸產量，農會總幹事張旗聞說，六年前有零星果農種植金蜜芒果，因收益好農會輔導種植，全鄉從10甲面積擴展到45甲，為全台密集度最高的金蜜芒果產區之一，果農收成好時一分地可有10到30萬元收入，比種稻高上許多。

金蜜芒果外觀黃澄澄，因汁多纖維細緻，鮮果受到消費者喜愛，但每年受天候影響產量有所增減，農會為避免價格起伏太大，這幾年啟動收購機制，特級品以每公斤200元收購，次級品與加工品質的芒果也有80元到30元不等的收購價格，並採購加工機器開發產品，每年花近百萬行銷，幫果農賣農產品。

張旗聞指出，以往芒果乾銷售就相當不錯，今年推出以芒果鮮果急速冷凍的冰棒，須以一顆重達100克以上的芒果製作，一顆果只夠做成2支冰棒，今年因多雨大量芒果「水傷」影響外觀，但口感仍不錯，農會收購芒果製作天然無添加的冰棒，預計推出限量2萬支，每支80元，目前開放網購優先，連自家員工排隊都還排不到。

埔心鄉金蜜芒果盛產。記者林敬家／攝影
埔心鄉金蜜芒果盛產。記者林敬家／攝影
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埔心農會總幹事張旗聞推出金蜜芒果冰棒。記者林敬家／攝影
埔心農會總幹事張旗聞推出金蜜芒果冰棒。記者林敬家／攝影
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今天多雨，金蜜芒果水傷嚴重。記者林敬家／攝影
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芒果農民網購
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