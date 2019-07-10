金蜜芒果水傷 農會收購做冰棒連員工都搶不到

2019-07-10 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化埔心鄉盛產金蜜芒果，但因上個月連日大雨，造成今年減產2成，也有7成因「水傷」賣像不佳，埔心農會依分級每公斤以30元到200元不等價格收購，將外觀不佳的芒果做成芒果乾、芒果凍，今年還預計推出2萬支芒果冰棒，供消費者訂購，以減少農民損失。

埔心鄉的金蜜芒果每年約有50噸產量，農會總幹事張旗聞說，六年前有零星果農種植金蜜芒果，因收益好農會輔導種植，全鄉從10甲面積擴展到45甲，為全台密集度最高的金蜜芒果產區之一，果農收成好時一分地可有10到30萬元收入，比種稻高上許多。

金蜜芒果外觀黃澄澄，因汁多纖維細緻，鮮果受到消費者喜愛，但每年受天候影響產量有所增減，農會為避免價格起伏太大，這幾年啟動收購機制，特級品以每公斤200元收購，次級品與加工品質的芒果也有80元到30元不等的收購價格，並採購加工機器開發產品，每年花近百萬行銷，幫果農賣農產品。