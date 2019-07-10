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《黑鏡》劇情成真？ 社會信用體系即將籠罩香港

這卡桶子 讓台南金華社區揚名國際

2019-07-10 14:17聯合報 記者邵心杰╱即時報導

2015年台南市爆發嚴重的登革熱疫情，南區金華里計發生224例，社區據此為鑑，在專家學者協助下，不斷研發病媒蚊誘殺桶，韓國等國社區及衛生機關參訪為之驚豔，今天也推出第四代病媒蚊誘殺桶，提供30個鄰用來防疫，中興大學昆蟲系教授杜武俊強調，誘殺病媒蚊及防治策略雙管齊下始能奏效，「全國也唯有金華社區持之以恆，自己紀錄監測社區病媒蚊數量」。

台南市民政局長顏振標、南區區長蔡秀琴及杜武俊等人上午出席第四代病媒蚊誘殺桶發表會，杜身為前三代病媒蚊誘殺桶發明者更是感興趣，頻頻發問。

這個由南區區公所與國家蚊媒傳染病防治研究中心輔導金華社區志工王介漳研發改良的病媒蚊誘殺桶，將新置自動供水式蚊蟲誘捕器經改裝，增加原來沒有的黏殺功能，不止讓來產卵的斑蚊絕子絕孫，更讓斑蚊飛得進，出不來，產卵浮搭配殺蚊藥劑，全部不能孵化，漏網之蚊通通一把抓，更將產卵的母蚊也一併解決，增加防治的成效，

顏振標說，全市37區已全部動起來，還有慈濟志工等也將加入防疫工作。他好奇病媒蚊是否色盲或有無趨光性等，認進一步了解病媒蚊習性，找出滅蚊的方式，配合冰箱底下水盤、插花花瓶等死角的孳清，將有助於後續防治工作。

杜武俊釋疑，埃及斑蚊是色盲，主要是對水、溼氣有感應，會選在潮溼處所產卵，然而，經試驗，牠會趨向黑色及不反光效果最好，且對紫外線光源也有反應。

金華里長柯崑城說，金華社區在30鄰、里辦公處成立登革熱防治站，每鄰各設置病媒蚊誘殺桶一個，由鄰長就各鄰地形環境擺置，逐月監測，據調查，2017年7月至2019年5月的卵數及斑蚊數量，金華里共誘集到15812顆卵，黏殺，斑蚊409隻，提供防治資訊，就近加強輔導民眾做好防治工作。

中興大學昆蟲系教授杜武俊對病媒蚊誘殺桶很感興趣，頻頻發問。記者邵心杰／攝影
中興大學昆蟲系教授杜武俊對病媒蚊誘殺桶很感興趣，頻頻發問。記者邵心杰／攝影
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金華里長柯崑城說，金華社區在30鄰、里辦公處成立登革熱防治站，每鄰各設置病媒蚊誘...
金華里長柯崑城說，金華社區在30鄰、里辦公處成立登革熱防治站，每鄰各設置病媒蚊誘殺桶一個，由鄰長就各鄰地形環境擺置，逐月監測。記者邵心杰／攝影
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病媒蚊登革熱
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