顏清標超美二媳婦亮相！ 3月補辦婚宴年底拚3寶

2019-07-10 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



36歲黃子涵如今挺孕肚，預計年底產下第3胎。記者趙容萱／攝影 分享 facebook

大甲鎮瀾宮董事長顏清標今年3月為二子顏仁賢、媳婦黃子涵補辦婚宴，36歲的媳婦黃子涵如今挺孕肚，預計年底產下第3胎。黃子函說，她婚後協助丈夫打理鐵板燒餐廳新品項，因為娘家有3手足很和樂，她也計畫生3名子女，結婚3年拚3寶趕上進度，她在今年3月補辦婚宴後還不知懷3寶，與親友去遊樂園搭大怒神；丈夫顏仁賢希望「4寶恰恰好」，是否再拚第4胎？她笑稱「敬請期待！」

顏清標有四子一女，每個兒媳婦都是超高顏值。長子立委顏寬恒的妻子陳麗凌外型甜美，二子顏仁賢妻子黃子涵外型亮眼、笑容迷人；三子顏宏全妻子陳育婷也是正妹，四子顏嘉儀妻子蘇毓涵是高中校花，有雙迷人大眼睛。

黃子涵在105年5月20日與顏仁賢登記結婚，兒子Hans大寶2歲9個月、女兒Hannah二寶1歲半，三寶預產期在11月，她因前二胎都在自家鐵板燒餐廳旁的百悅庄產後護理之家坐月子，第三胎也早早預訂入住。

黃子涵說，妯娌坐月子習慣大不同，大嫂習慣在家裡坐月子，她習慣到產後護理之家，她喜歡有住飯店、度假的感覺，所以坐月子選擇有採光、空間大的房間，有雙護理長照顧她和孩子，更重要的是要有瑜珈、SPA、整骨、塑身等課程，讓她產後舒壓又可恢復好身材。

黃子涵指出，公公顏清標很幽默，對待媳婦、孫子都很好，公公顏清標在她坐月子期間，幾乎天天都帶好吃的來探望她和孩子，不少補品、藥膳，加上產後護理之家一天6餐，真的很滋補，需要運動來消耗熱量，所以她在坐月子期間，睡好、吃好，也勤運動，包括瑜珈等課程她一定會去上，也上整骨、塑身等課程。