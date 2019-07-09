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誤會大了！扯到韓國瑜 宜蘭上億「農舍」竟是誤會

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台灣推動地方創生 有經驗的日本專家這樣說

2019-07-09 20:07聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化人口流失嚴重，產官學昨天在大葉大學舉行「彰化縣地方創生暨產業振興」論壇，日本地方創生專家神戶憲治分享北海道地方創生經驗，但也同樣面臨人口老化，他認為，年輕人如何與長者共生，並讓在地事業足以均分發展，仍待各界集思廣益。

彰化中小企業多，但近十年人口流失高達3.7萬人，行政院國家發展委員會去年底提出地方創生國家戰略計畫，彰化縣有19個鄉鎮因老化嚴重，列入創生發展優先推動地區。

大葉大學育成中心主任吳建一說，實際走訪彰化鄉鎮，發現多數居民不了解在地特色，對於未來發展沒有太多想像，還需要時間密切的接觸與討論才能尋求出路，而目前活絡社區不少是由地方企業一起投入，產業帶動下更有機會讓地方創生。

日本木工設計師神戶憲治協助地方調查提案以達到「集客」的經驗相當多，他指出，北海道旭川的木工加工相當有名，但早期都銷往外地，就連旭川動物園的伴手禮也是中國製，縱使有大量觀光客也難讓當地人賺錢，因此旭川開始舉辦三年一次的競賽展覽會，外地人進到當地，透過文宣讓觀光客擴散到其他地點活動消費，振興當地產業也創造觀光價值。

彰化縣榮譽指導員協進會長吳聰裕認為，少子化讓青年就業人口減少，經濟規模隨之萎縮，台灣的競爭力跟著衰退，城鄉發展越來越懸殊，產業面臨新的挑戰，須重新再塑特色產業鏈，地方創生可以是聚落也可以跨鄉鎮合作，除了觀光也要帶入產業，讓居民生活一併提升。

彰化榮譽指導員協進會長吳聰裕說明彰化創生的機會。記者林敬家／攝影
彰化榮譽指導員協進會長吳聰裕說明彰化創生的機會。記者林敬家／攝影
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大葉大學今天舉行「彰化縣地方創生暨產業振興」論壇，邀請日本地方創生專家神戶憲治（...
大葉大學今天舉行「彰化縣地方創生暨產業振興」論壇，邀請日本地方創生專家神戶憲治（右），分享日本地方創生經驗。記者林敬家／攝影
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大葉大學今天舉行「彰化縣地方創生暨產業振興」論壇。記者林敬家／攝影
大葉大學今天舉行「彰化縣地方創生暨產業振興」論壇。記者林敬家／攝影
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神戶老化
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