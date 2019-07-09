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誤會大了！扯到韓國瑜 宜蘭上億「農舍」竟是誤會

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台中秘境忘憂谷堤頂自行車道啟用 車友先體驗

2019-07-09 19:36中央社 台中9日電

台中秘境忘憂谷堤頂自行車道啟用，台中市議員吳敏濟今天邀車友試騎體驗後提出改善部分鋪面等意見，台中市政府觀光旅遊局允諾爭取經費改善。

忘憂谷堤頂自行車道設在大甲溪北岸堤防上，是甲后線自行車道忘憂谷支線的一部分，橫跨外埔區三崁里與水美里，為遊客提供賞景新視野，吳敏濟邀車友試騎會勘後，提出延長水美里段堤頂自行車道、改善西端部分不良路面、金仔坑休憩區自行車駐車架設計不良停不了車等改善意見。

車友陳文吉表示，壯闊花海與瑰麗夕陽是忘憂谷兩大景觀，過去都騎在堤防下的防汛道路，視線被堤防阻隔，有了堤頂自行車道後，較高的視野，堤防內外景色盡收眼底，對遊客更具吸引力。

吳敏濟指出，會勘中發現，大甲溪床農用車輛習慣行駛磁瑤堤防頂，自行車道完工後，形成汽車與自行車爭道的情形，他要求觀光旅遊局提出自行車道使用規範，避免危險發生，讓遊客得以安心騎乘。

市府表示，甲后線自行車道主線由后里火車站到大甲火車站，長16.97公里，忘憂谷支線長12.6公里，包括2公里長的堤頂自行車道，另有通往花博外埔園區、麗寶樂園的六分路支線，長5.63公里，總工程費新台幣2458萬元，5月底全線完工。

對於地方反映自行車道只施作在三崁里段，卻未納入忘憂谷較外側的水美里段，觀旅局觀光工程科長葉慶隆說，磁瑤堤防水美里段東端三崁溪橋旁沒有上堤防的引道，要增設引道這種大型結構物，須經主管單位第三河川局同意，而且水美里段堤頂比較狹窄，因此沒有納入初期工程。

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