1個月2起！穿山甲疑遭犬殺 「背甲見骨」陳屍校園

2019-07-09 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮國立暨南國際大學校園生態豐富，因位於山麓區常有穿山甲拜訪，但近1個月發生2起穿山甲疑遭犬隻攻擊致死，暨大為此召開緊急會議，研議犬隻管理措施，並投入經費調查穿山甲校內棲息狀況，盼友善其生存及活動環境。

暨大指出，上月中旬校內科四館往福安宮道路交界旁草皮發現剩下鱗片且爛掉的穿山甲屍體，近期又獲報同一地點附近有穿山甲死亡，經檢視，其背甲有見骨傷口，身體滿是咬痕，被發現時附近有犬隻徘徊，推斷遭犬隻攻擊致死可能性極高。

但因暨大校園內犬隻，除登記列案的校犬外，也有流浪狗，為有效控管校內犬隻，校方日前召開緊急會議，決議加強已列冊18隻校犬的夜間及假日管理，限定在特定區域活動，一律得繫狗鏈，也須有人員陪伴，另提撥20萬元修繕校犬犬舍。

針對非列冊的流浪犬，校方提到，大學校園是開放空間，常有不肖人士將犬貓棄養於校園，導致校內流浪狗群聚狀況加劇，不僅影響校內生態，也恐危及人身安全，因此未來只要有發現即由校方統一處理，也將加強查辦究責棄養者。