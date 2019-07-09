濃濃台灣人情味 新南向國際生洄游來台農村交流

2019-07-09 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



農委會水土保持局、中興大學共同舉辦國際大專生洄游農村活動，7月有來自越南胡志明市農林大學、泰國農業大學、菲律賓大學洛斯巴尼奧斯分校、印尼松巴哇科技大學、中興大學國際農業學程中心共5校40位師生來台，進駐5個台灣特色農村，進行1個月的駐村共學。

國際大專生洄游農村活動已邁入第3年，興大指出，從開始的1隊到今年已達5隊，人數從8個人增加至40人，其中越南胡志明市農林大學連續3年來台參與，7月5日在苗栗正式舉辦在授旗儀式後正式啟動國際駐村活動。

「國際大專生洄游農村」是落實政府新南向政策農業青年人才交流，由農委會、興大邀請新南向國家來台參加，實際見習參與台灣農村創新發展，同時學習台灣農村經驗。

興大指出，新南向國家來台的國際學生，背景有環境與自然資源管理、環境工程、環境管理、景觀設計、植物病蟲害、動物科學、生物科技、農業經濟、採收後處理、農藝系、土壤科學等，這次由興大園藝學系教授吳振發主辦國際駐村，安排胡志明市農林大學的學生觀察到台中市泰安社區老人與遊客缺乏休憩地點，將幫忙設計與製作座椅，將放在泰安火車站前讓老人與遊客有坐下來休息的地方。

興大說，菲律賓與明道大學的學生進駐南投縣國姓鄉的福龜休閒農業區，結合菲律賓與台灣生物防治經驗，幫助農民進行咖啡果小蠹防治；松巴哇科技與嘉義大學則是到嘉義新港月眉社區，學習社區花卉採收後處理的技術；中興大學國際農業學程的國際生將到苗栗鯉魚社區，與當地的農民學習有機農業種植與生態棲地維護；其中泰國農業大學與東海大學學生進駐臺中市豐原公老坪社區，與當地居民共同進行里山地景的環境營造。