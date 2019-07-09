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計程車取代偏鄉公車！ 台中「小黃公車」再添5路線

2019-07-09 17:28聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市推動以計程車取代偏鄉公車，目前已有2線「小黃公車」，第3條新社新五村線中央已經核定；台中市交通局預計再新闢5條路線，交通部已同意補助；市府也打算建置「小黃公車」預約叫車App，讓偏鄉交通更方便。

台中市在前年推出「小黃公車」，採取預約搭乘模式，比照10公里免費公車，取代搭乘人數少的偏鄉公車，目前有2線「小黃公車」，分別為黃1豐原球場線、黃2東勢埤頭里線，最近中央核定第3條黃3新社新五村線。

台中市交通局表示，黃1、黃2每天約行駛3趟，每班平均搭乘人數0.91-1.48人，每月平均補助黃1線4.7萬、黃2線5.8萬元。市府表示，把計程車投入偏鄉公車路線，可促進偏鄉交通，也能改善偏鄉公車空車率高，有些地區坡度較陡，計程車行駛也更便利。

交通部長林佳龍今到台中視察，副市長楊瓊瓔再爭取5條「小黃公車」路線，分別是豐原朴子線、黃竹線、桐林線、舊正象鼻線、喀哩線等，今年度所需經費360萬元，另爭取250萬元，投入中央補助小黃公車動態資訊系統與預約平台App開發。

台中市現有通用計程車約37輛，台中市向中央爭取購置30輛，包含購車補助、預約平台與營運獎勵金等，爭取1701.2萬元。楊瓊瓔建議提高營運補助，因為台中與雙北地區的需求量不同，儘管中央補助購車，業者仍須負擔100多萬元，建議提高補助。現場也有駕駛建議，市區、郊區需求不同，偏鄉補助應該要提高。

林佳龍表示，中央支持通用計程車與小黃公車政策，同意台中市兩項補助申請，將儘速推動。他強調，目前通用計程車司機載運每名身心障礙者，可補助50元，最高可補助100趟、共5000元，交通部考量各縣市補助公平性，將研究後再決定。

台中市推出「小黃公車」，降低偏鄉公車的空車率與營運成本，市府向中央爭取補助，將再...
台中市推出「小黃公車」，降低偏鄉公車的空車率與營運成本，市府向中央爭取補助，將再開闢5條新路線。圖／台中市新聞局提供
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