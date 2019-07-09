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長榮罷工落幕 學者提這一招才是正本清源之道

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在來米每百斤800元收購 已交糧可補差額

2019-07-09 16:45中央社 彰化縣9日電

彰化在來米價跌，民進黨彰化縣黨部主委邱建富會同縣議員葉國雄，今天了解稻田收割情形並向稻農說，政府保證以每100台斤新台幣800元收購在來米，已交糧也可憑單據補差額。

彰化縣在來米超種造成價格崩跌，總統蔡英文昨天與彰化、南投縣議員會談時，邱建富等人提到這個問題，總統特別找來行政院農業委員會主委陳吉仲背書，當場承諾農委會會以成本價收購，邱建富今天進一步邀集稻農，告知政府保證以每百台斤800元收購。

邱建富說，在來米去年價格很好，100台斤售900元，造成彰化稻農搶種700公頃，導致今年價格跌到700元，根本不敷耕作生產成本，感謝政府每100台斤收購800元，真是稻農福音，也提醒已收成交糧的農民，可憑單據補差額，希望稻農日後能配合農委會總量管制。

對此，中國國民黨立法委員柯呈枋說，樂見總統蔡英文終於注意這件事，農委會也終於看到農民苦楚，當初服務處也接獲農民陳情，他立即打電話給農糧署長胡忠一，並安排農糧署7月1日會勘，當場要求收購價最少提高到每100台斤800元，如今農委會已向彰化縣民進黨民意代表承諾，希望能付諸實施，不要只是選舉操作。

彰化縣長王惠美表示，在來米去年價格很好，農民搶種造成量多，一開始糧商不收，現在至少肯收，但價格仍不敷成本，對於每100台斤800元保證收購價，感謝農委會聽到地方聲音，也希望農政單位從源頭管控或輔導轉種，避免生產過剩。

農委會邱建富
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