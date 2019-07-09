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亞洲．矽谷GCTC團參訪紐約市警局及微軟技術中心

2019-07-09 15:45聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

亞洲．矽谷計畫執行中心參加美國2019全球城市挑戰博覽會(GCTC)訪問團美東時間8日參訪紐約市警察局總部(NYPD HQ)，由Joint Operation Center的Lt. John Mahon代表接待，並介紹紐約市警局如何與其他單位如FBI、秘勤局(Secret Service)和消防局等單位協力合作。

接待人員表示，透過紐約市公私部門攝影機及各式先進技術，進行即時監控和快速打擊，確保全市大型活動得以順利進行，即使在遭遇突發情況時，各單位也能共同應變合作。

NYPD除了介紹總部運作方式，還由Cyber Intelligence Unit (CIU)的Lt. Steven Sarao介紹，CIU透過單位內上百名合計能說超過30種語言的員工，如何監控全美各類情資，並以社群媒體平台為例，說明追蹤潛在恐怖威脅資訊，協助聯邦政府進行反恐任務。

參展團下午參訪位在紐約曼哈頓的Microsoft Technology Center (MTC)，由負責加拿大和南美政府業務的Omar Rashid以數位轉型、創新及未來經濟為題，介紹多倫多及洛杉磯市政府透過擁抱數位轉型，促進當地經濟產業創新升級。

接著由公部門解決方案的John Manning，以Public safety & Justice (Solution for government transformation)為題，指出過去公部門間常因數據(Data)未能共享，以致無法共同發展有效的解決方案。他以微軟參與紐約市警局NYPD的數據共享及開放平台為例，說明其如何加速犯罪偵查，影響判決流程及結果。

亞洲．矽谷計畫執行中心美國GCTC參展團，美東時間9日將離開紐約轉往華盛頓DC，途中將拜訪國家標準際暨技術研究院(NIST)下轄的國家網路安全卓越中心(NCCoE)，進行後續觀摩及參訪活動。

亞洲．矽谷計畫執行中心美國GCTC參展團一行參訪紐約市警察局總部(NYPD)。圖...
亞洲．矽谷計畫執行中心美國GCTC參展團一行參訪紐約市警察局總部(NYPD)。圖/亞洲．矽谷計畫執行中心提供
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