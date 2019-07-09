就是這間！台中購物節千萬豪宅大獎揭曉

2019-07-09 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市長盧秀燕上任後推出台中購物節，消費滿500元可抽獎，最大獎為千萬豪宅一棟；台中購物節明天開跑，市府今天公布豪宅大獎就是位於北屯區四平路238巷鴻邑建設的「晴山居」，今年3月剛完工交屋。

台中市都發局長黃文彬說，豪宅大獎位於北屯區，屬於2房2廳2衛格局，面積為38.75坪，還有平面車位，格局兩面採光，衛浴都有開窗；周邊有仁和廣福公園、昌平公園，平均房價每坪23-25萬元。

台中市前市長胡志強也辦過消費送豪宅的活動，當年政府發放消費券，胡志強祭出豪宅大獎，吸引各地來台中消費，當時規定豪宅得主不能立刻轉賣，還得自籌稅金，引起得主抗議；盧秀燕這次除了送豪宅，連印花稅、土地增值稅、契稅與所得稅都包含在內。

黃文彬說，這間豪宅房價為950萬元，車位135萬元，稅金初估約100多萬，抽中豪宅的得主都不必負擔，市府會代為處理；這棟豪宅由台中市不動產開發商業同業公會、大台中不動產開發商業同業公會共同捐贈，市府6月底票選豪宅獎品的區段，最後「市區」獲選。