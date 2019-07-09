影／盧秀燕訪長青學苑 宣布兌現老人健保政見

2019-07-09 14:49 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



台中市長盧秀燕今天前往烏日東園里長青學苑欣賞高齡班演出的「十二婆姐陣」創意大戲，並留下與社區關懷據點長輩共餐、話家常，分享市府已於7月恢復老人健保補助的好消息，展現十足親和力。