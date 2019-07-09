半年3千張超速罰單罰不怕！彰化139線擬祭出區間測速

2019-07-09 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化警方在縣道139線21k處設置的固定桿測速器，半年開出3403張罰單，也捕獲不少超跑超速的蹤影，警方擬實施間測速有效遏止超速行為。照片／彰化警方提供 分享 facebook 彰化八卦山139線大彰路縣道常有汽機車危險駕駛行為，去年發生多件死傷車禍事故，彰化縣警察局因此在139線21k處設置固定桿測速器，半年來已取締3403件，為有效遏止超速，警方計畫從顏氏牧場到嚮樂．李舍冰滴咖啡之間，也就是19到23公里路段設置區間測速系統，已報請交通部補助。

位處八卦山稜線的彰化139線大彰路，兩側景觀優美，平時吸引大批單車族、重機族前往享受馳騁的樂趣，甚至常見各知名超跑的車隊疾駛而過，隆隆的引擎聲，總引來路人側目。

彰化警方指出，由於139線路幅不寬，高低起伏，又有連續彎道，本來就不適合超跑飆速，但因沿途景觀優美，假日人潮、車潮多，又有許多攝影玩家前往捕捉鏡頭，很多超跑車隊或個人玩家，也會前往趕集， 139線也逐漸成為中部超跑熱門路線，玩家難免油門輕輕一踩，就會超速。

依彰化縣警局統計，彰化139線去年的車禍意外事超過200件，包括7月底，騎單車的交大高材生在路邊休息遭汽車撞擊殞命、10月間還有21歲鄭姓學生騎機車疑因過彎失速翻落花壇段山谷身亡，以及一名大學生過彎衝到對向路樹重傷命危。

139線無論汽機車的限速都是50公里，只要達60公里就會吃上紅單，只要一踩油門很容易就會違規超速，彰化警方為了有效遏止，除了在芬園鄉大彰路2段、縣安路口有一支固定桿外，去年10月26日又在139線21k處設置一支固定桿測速器，結果今年1到6月共取締3403件，估計可進帳500萬元，業績高居全縣10大測速桿排行榜第4名，這還不包括警方每逢假日更排定警網巡邏或定點取締成效。

警方表示，139線從顏氏牧場到嚮樂．李舍冰滴咖啡之間，也就是有小葉欖仁綠色隧道的19到23公里，是違規超速最嚴重的路段，盡量在21k處設有固定桿測速器，很多知情的駕駛人會減速避免被拍，過了之後，又再加速或從事壓車等違規駕駛行為，因此警方擬比照情況跟139線相似的新北市北宜公路，實施區間平均速率監測系統，如果獲交通部支持，明年度就可以設置，成為中部地區除快速道路外，第一個實施區間測速的一般道路。

警方指出，實施區間平均速率監測系統執法可減少車輛行駛速度的差異，避免測速的盲點，此一系統是在某一路段設置2個測速點，測量一輛車經過這2個點間所需要的時間，以計算出車輛在經過這2點之間的平均行駛速度，判斷車輛是否超速，還可以收集此一路段車流數據，維護用路人為交通管理的參考。