洪慈庸質疑中市賣地炒房 吳皇昇：曾參也能殺人

2019-07-09 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



立委洪慈庸指市長盧秀燕取消北屯太原段社會住宅計畫，昨又標售這塊土地，質疑市府「只會賣地？」記者余采瀅/攝影 分享 facebook 立委洪慈庸指市長盧秀燕取消北屯太原段社會住宅計畫，昨又標售這塊土地，質疑市府「只會賣地？」台中市新聞局長吳皇昇回酸「曾參也能殺人」，太原段社宅計畫改到更高需求的西屯國安段，請立委發言前要三思。

洪慈庸表示，盧秀燕市長就任半年，已標售市有土地近1.5萬坪，超過53億元，現在又要賣太原段社會住宅預定地土地，底價約34億元。不經質疑盧市長對於青年政策和居住正義的選擇到底是什麼？是選擇對年輕人有利的社會住宅政策？還是圖利建商炒房？

洪慈庸說，吳皇昇局長直指自己「道聽塗說」，但自己是就事論事，社會住宅之前預定地為什麼不做？為什麼賣掉沒有做其他規畫？社會住宅推動規畫到底是什麼？吳局長面對問題卻以「四兩撥千金」的方式，回應得不清不楚，她強調，公共政策的討論，本就應對社會大眾說明清楚。

有人質疑前市府推動社會住宅合法性，洪慈庸說，社會住宅是國家的政策，希望在各縣市大力推動，所以過去也修了相關法條，例如住宅法與土增條例，希望給地方政府更多彈性運用土地，做社會住宅規畫，沒有違法問題，而是要使用相對的行政措施做土地轉移，促使社會住宅興建，條例都非常清楚。

「這是做或不做的選擇！」洪慈庸認為，盧市長如果真的為年輕人著想，要為居住正義努力，是有很多法令可以來支持。盧市府是選擇賣地？或選擇為年輕人的未來多一些努力？先前說社會住宅4年5千戶規畫到底在哪裡？還是將前市長林佳龍的規畫蓋完而已？要求盧市府說明清楚。

吳皇昇表示，北屯區已規畫北屯段、同榮段兩處社會住宅，因此市府重新檢討後，將原規畫的太原段調整移至需求更高的西屯區國安段；而原先的太原段土地按照法規本就可標售，充實基金，進而充實台中建設，幫助台中未來發展。

吳皇昇感嘆，社會價值處於紊亂狀態，正確的被說成錯誤的，有規畫的被說成沒規畫，部分民代及有心人士未經查證了解，就提供片面資訊，以訛傳訛，似是而非，三人成虎，最終「曾參也能殺人」。他雖不願這麼想，但或許這就是假新聞源頭，必須拒絕這樣的錯誤價值，請民代發言前要三思，不要傷害到認真做事的公務員。

台中市府都發局指出，目前社會住宅興辦分2階段執行，第1階段以4年5千戶為目標，目前興辦量已逾 5千戶，各案皆按興辦期程持續興辦，並預計於111年全數完工。第2階段則視各區需求，持續進行社宅相關用地評估作業，滾動檢討續行推升戶量，並以質的提升為興辦目標。