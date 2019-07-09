中横封53天搶修明通車 工程人員涉險找路

2019-07-09 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



中橫公路谷關到德基便道，5丶6月豪雨造成24公里便路沖毀17處，封道53天搶修，明天上午7點通車，一天開放上午7點、中午12點、下午4點半3個時段。

公路局第二工程處谷關工務段今天舉行通車前記者會，現場勘查，豪雨過後最嚴重的21k隧道路基流失，隧道如同浮在空中。多位資深工程人員表示，工程生涯僅見。

谷關工務段段長呂正安表示，連續豪雨是近年僅見，3小時內急雨比敏督利颱風造成的72水災更大，山上大量土石冲毀便道嚴重，所幸3年來新建明隧道幾乎都挺住。

部分路段根本沒有路，工程人員必須在大水湍急中搶進造路，冒險找路。

呂正安表示搶修工程是分區分點搶進，先初步修出工程車可出入的道路，多點同時搶修，加快速度53天通車。

梨山里長頼盛功丶平等里長詹森強烈建議，趕快做好青山上線評估，不要每次豪雨成災，中橫便道就要斷一次，讓梨山居民沒有安全感。

谷關工務段除搶通中橫，特別成立一個行車管制中心，以科技加強安全偵測，每天24小時會有人值班，另有一個防災資源配置圖，

第一時間掌握行車狀況，如遇險很快反映到外界採取相關措施。

豐原客運6506公車先走合歡山，中橫865路訂周一（7月15日）恢復通車。