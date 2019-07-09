影／療癒系水族箱？看小魚兒悠游肩負起重責大任

2019-07-09 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



這可不是一般的水族箱，台灣自來水公司在台中、南投20處淨水場，為確保進入淨水廠的原水水質安全，除了一天2次的水質檢驗外，也動用了「原水毒物汙染監視養魚箱試驗」，也就是在養魚箱用觀測魚兒數量、活動力，確保水質安全。

台水公司第四區處處長蕭淑貞說明，台中市、南投縣20處淨水場，提供民生飲用水，其中87.3%取自地面水，有鑒於地面水源易受工業廢水、生活汙水或任意傾倒垃圾、廢棄物等汙染，為確保進入淨水廠的原水水質安全，除了每天上午、下午各1次水質檢驗，另有透過養魚箱試驗觀測，近十年供水水質經環保機關抽驗，合格率百分百。

蕭淑貞說，「原水毒物汙染監視養魚箱試驗」設置傳統養魚箱，魚種為大肚魚或朱文錦魚，魚體約2到5公分，不能太大，魚隻數量為10到20隻，養在三格的大魚缸內，觀測記錄魚兒數量、是否有游動遲緩、上浮、下沉、狂奔或死亡等狀態，來即時判斷水源是否遭受汙染。

蕭淑貞指出，豐原淨水場原水來自於130公里長原水來自大甲溪水域，汙染風險高，設置採全天候自動連續監測系統監測，一旦發現魚兒數量、活動力等狀態出現異常，立即啟動警報警示；其他19處中小型淨水場透過每2小時人工觀測記錄養魚箱內魚兒的數量、活動力等狀態，確保水質安全。