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影／療癒系水族箱？看小魚兒悠游肩負起重責大任

2019-07-09 09:15聯合報 記者趙容萱╱即時報導

這可不是一般的水族箱，台灣自來水公司在台中、南投20處淨水場，為確保進入淨水廠的原水水質安全，除了一天2次的水質檢驗外，也動用了「原水毒物汙染監視養魚箱試驗」，也就是在養魚箱用觀測魚兒數量、活動力，確保水質安全。

台水公司第四區處處長蕭淑貞說明，台中市、南投縣20處淨水場，提供民生飲用水，其中87.3%取自地面水，有鑒於地面水源易受工業廢水、生活汙水或任意傾倒垃圾、廢棄物等汙染，為確保進入淨水廠的原水水質安全，除了每天上午、下午各1次水質檢驗，另有透過養魚箱試驗觀測，近十年供水水質經環保機關抽驗，合格率百分百。

蕭淑貞說，「原水毒物汙染監視養魚箱試驗」設置傳統養魚箱，魚種為大肚魚或朱文錦魚，魚體約2到5公分，不能太大，魚隻數量為10到20隻，養在三格的大魚缸內，觀測記錄魚兒數量、是否有游動遲緩、上浮、下沉、狂奔或死亡等狀態，來即時判斷水源是否遭受汙染。

蕭淑貞指出，豐原淨水場原水來自於130公里長原水來自大甲溪水域，汙染風險高，設置採全天候自動連續監測系統監測，一旦發現魚兒數量、活動力等狀態出現異常，立即啟動警報警示；其他19處中小型淨水場透過每2小時人工觀測記錄養魚箱內魚兒的數量、活動力等狀態，確保水質安全。

台水公司台中市、南投縣19處淨水場設置有原水養魚箱，每2小時以人工觀測記錄魚兒狀...
台水公司台中市、南投縣19處淨水場設置有原水養魚箱，每2小時以人工觀測記錄魚兒狀況，確保水質安全。圖／台水公司第四區處提供
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台水公司豐原淨水場透過原水養魚箱的連續監測系統及預警警報機制，全天候監控魚兒狀況...
台水公司豐原淨水場透過原水養魚箱的連續監測系統及預警警報機制，全天候監控魚兒狀況，確保水質安全。圖／台水公司第四區處提供
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台水公司台中市、南投縣19處淨水場設置有原水養魚箱，每2小時以人工觀測記錄魚兒狀...
台水公司台中市、南投縣19處淨水場設置有原水養魚箱，每2小時以人工觀測記錄魚兒狀況，監控水質。圖／台水公司第四區處提供
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抽驗台中市廢棄物
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