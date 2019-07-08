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「反送中」效應？彰化綠營立委辦青年營報名熱烈

2019-07-08 18:17聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣民進黨籍立委每年聯合舉辦「半線新芽青年營」，招募青年學子透過兩天營隊活動關心公眾事務，也有結業學員現在已成為民意代表，今年不少報名參加者受香港「反送中」事件影響，對台灣民主更有感，希望增加對社會議題的參與。

立委黃秀芳、洪宗熠、陳素月在2016年當選後舉辦第一屆的「半線新芽青年營」，希望培養地方青年，洪宗熠說，「太陽花學運」展現青年學生對公共事務的影響力，因此開始在縣內辦營隊活動，許多與彰化有淵源的名人如金管會主委顧立雄、前北農總經理吳音寧、民進黨前祕書長洪耀福都曾當講師，提供青年學子人生經驗。

「半線新芽青年營」每年都有約40人參加，今年13、14日在彰化芳苑王功皇后旅館舉行，25歲彰化市民代表周平是第一屆「半線新芽青年營」的學員，他說，自己曾是北漂青年，大學畢業參加立委輔選，成為立委黃秀芳辦公室助理，踏上政治路，參加青年營的人不見得想從政，但都希望對自己成長的土地更加認識。

溪湖高中畢業生魏章哲將成為中正大學政治系新鮮人，他報名今年的青年營，他說，從小就對公共事務有高度興趣，去年選舉台灣首度有10個公投案交付人民投票，當時還帶著「小蜜蜂」在彰化火車站、學校午休期間宣講公投理念，也因此認識許多志同道合的外校學生、社會人士。

他指出，若要改變台灣政治的黑暗面，就要有能分辨是非對錯的年輕人關心或加入，彰化青年過去相較於都會區較不熱衷公共議題，對自己家鄉也沒認同感，但近幾年關心在地文史、發展的年輕人增加，相信會逐漸改變。

彰化縣民進黨立委合辦「半線新芽青年營」分享會。記者林敬家／攝影
彰化縣民進黨立委合辦「半線新芽青年營」分享會。記者林敬家／攝影
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小英之友會總會長陳永昌（左二）與埔心鄉長張乘瑜（右一）都鼓勵青年報名參加「半線新...
小英之友會總會長陳永昌（左二）與埔心鄉長張乘瑜（右一）都鼓勵青年報名參加「半線新芽青年營」。記者林敬家／攝影
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彰化民進黨籍立委陳素月（中）、洪宗熠（左五）和黃秀芳（左一）聯合舉辦四屆「半線新...
彰化民進黨籍立委陳素月（中）、洪宗熠（左五）和黃秀芳（左一）聯合舉辦四屆「半線新芽青年營」。記者林敬家／攝影
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彰化民進黨籍立委陳素月（左一）、洪宗熠（左二）和黃秀芳（右四）聯合舉辦四屆「半線...
彰化民進黨籍立委陳素月（左一）、洪宗熠（左二）和黃秀芳（右四）聯合舉辦四屆「半線新芽青年營」。記者林敬家／攝影
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