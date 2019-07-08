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會勘梧棲路口交通改善 蔡其昌等人爭取中央2000萬元

2019-07-08 14:26聯合報 記者游振昇╱即時報導

立法院副院長蔡其昌今天邀集內政部營建署副署長吳宏碩、台中市議員楊典忠、台中市政府建設局第三工務大隊隊長蔡佳禾、梧棲區長溫國宏、梧棲區大庄里長楊維萍、草湳里長林槐庭、大村里長陳昆廷等人再度會勘梧棲區文昌路及文華街道路改善工程，爭取中央總經費約2000萬元，兌現承諾讓民眾有條安全回家的路。

蔡其昌表示，先前已向中央前瞻基礎建設經費已完成台61線港埠路一段，在台灣大道與文昌路區間路平施工，趁著中央年度尚有結餘款，再次爭取到文昌路及文華街道整體改善計畫經費，將文昌路計畫內容延伸至中港高中、大德國小前。

里長林槐庭說，文昌路是梧棲重要門面，路面十幾年來未曾整理，開車騎車就像在跳曼波一樣，地方里長多次在市政府擴大會報反應，幸好蔡其昌副院長為地方發聲，才讓這筆經費從中央答應補助。

此路段為梧棲重要聯絡道路，二地道路及人行道多處破損龜裂，蔡其昌今年4月曾辦理會勘，今天再度邀集相關單位至當地浩天宮會議室召開會議研議，獲營建署首肯補助約2000萬元，除將路面刨鋪更新外，同時也將路基改良、人孔蓋調整、人行道綠美化及繪製抗滑標線作業，改善長度原為1.8公里增為2.3公里，現由梧棲區公所修改計畫內容，預計年底前可發包動工。

梧棲區文昌路和文華街口改善計畫，立法院副院長蔡其昌等人今天會勘。記者游振昇／攝影
梧棲區文昌路和文華街口改善計畫，立法院副院長蔡其昌等人今天會勘。記者游振昇／攝影
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梧棲區文昌路和文華街口改善計畫，立法院副院長蔡其昌等人今天會勘。記者游振昇／攝影
梧棲區文昌路和文華街口改善計畫，立法院副院長蔡其昌等人今天會勘。記者游振昇／攝影
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