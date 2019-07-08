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弘光科大熱舞社學生酷 舞蹈編入交通安全觀念

2019-07-08 14:06聯合報 記者游振昇╱即時報導

弘光科技大學熱舞社把交通宣導變成舞蹈，台中區監理所及台中市交通警察大隊邀請弘光熱舞社學生參與交通安全宣導，學生花了近3個禮拜，把「路口慢看停」歌曲編成簡單又熱鬧的舞蹈，連續2個周末分別在高鐵台中站、國家歌劇院、學校等人潮聚集地表演，學生穿上表演的警察制服跳舞，直呼「跳起來超酷！」

學務長閔宇經表示，熱舞社學生接下交通宣導的任務後，很積極的編舞練習，先把交通宣導歌曲中的歌詞仔細研讀過，再把每一句歌詞轉換成舞步，為了讓在場觀看的小朋友、觀眾也能跟著舞動，特地把舞步編得簡單化，每一個動作都清楚傳達交通安全上該注意的事項，用舞步倡導交通安全，充滿年輕人的活力及創意。

參與演出的熱舞社學生陳翰霆指出，社團接下交通宣導「超級任務」時，剛好團員都要準備期末考，只能利用考試結束後的空檔，大家動腦激盪編排舞步，為了讓觀眾印象深刻，看一遍就能跟著跳，精心設計每一個舞步，且一首歌呈現hip hop嘻哈舞蹈、鎖舞兩種不同的舞風。

陳翰霆舉例，歌詞中提到車子的A柱時，便把左右手舉起來，再轉頭兩側觀看，代表要駕駛人小心注意；另外，提到方向盤時，便舉起手來做轉圈滑動的動作。雖然每次只有7個人上場演出，為了讓更多人了解交通安全的重要性，很多團員都一起響應此活動。

弘光科大熱舞社學生，將交通安全宣導觀念編成舞。記者游振昇／攝影
弘光科大熱舞社學生，將交通安全宣導觀念編成舞。記者游振昇／攝影
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