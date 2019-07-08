台中太平700餘無主骨骸今安座 地方得到平靜

2019-07-08 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市太平區中山里的「中山義昌祠」多年來儲藏室裡堆放了700餘無主骨骸，還曾傳出相鄰的里以往發生10多戶大火，是因有人無意中開啟了儲藏室門引起。里長閻泰利二月起發起募款，讓這些骨骸有了骨灰罐、罈棲身，今並舉辦安座進櫃儀式，讓骨骸有了歸宿，也期待地方因此平安。

閻泰利說，中山里附近的太平戶政事務所、地政事務所和國立勤益科大部分用地，以往都是墓地， 當初為了興建房舍，有些骨骸被挖起後，就用紅布或紅紙包著，堆放在義昌祠後方的儲藏室裡，多年來無人聞問。

他有次發現後，認為這樣不是辦法，二月間在網路上PO出「無主孤魂需要骨灰罐-骨灰罈-骨灰櫃」訊息，引起許多善心人士慷慨捐輸，還有兩人要各捐一百萬元，但他認為這應由大家共同參與，因此婉拒了大額捐款，但所需的200餘萬元很快即募齊。

加上施作骨灰罐、罈和興建骨灰櫃的廠商們認為這是做好事，紛紛主動降價，事情很順利即完成，上午並在區長許貴芳等共同參與下，替無主骨骸完成安座。