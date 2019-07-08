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台中太平700餘無主骨骸今安座 地方得到平靜

2019-07-08 11:22聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市太平區中山里的「中山義昌祠」多年來儲藏室裡堆放了700餘無主骨骸，還曾傳出相鄰的里以往發生10多戶大火，是因有人無意中開啟了儲藏室門引起。里長閻泰利二月起發起募款，讓這些骨骸有了骨灰罐、罈棲身，今並舉辦安座進櫃儀式，讓骨骸有了歸宿，也期待地方因此平安。

閻泰利說，中山里附近的太平戶政事務所、地政事務所和國立勤益科大部分用地，以往都是墓地， 當初為了興建房舍，有些骨骸被挖起後，就用紅布或紅紙包著，堆放在義昌祠後方的儲藏室裡，多年來無人聞問。

他有次發現後，認為這樣不是辦法，二月間在網路上PO出「無主孤魂需要骨灰罐-骨灰罈-骨灰櫃」訊息，引起許多善心人士慷慨捐輸，還有兩人要各捐一百萬元，但他認為這應由大家共同參與，因此婉拒了大額捐款，但所需的200餘萬元很快即募齊。

加上施作骨灰罐、罈和興建骨灰櫃的廠商們認為這是做好事，紛紛主動降價，事情很順利即完成，上午並在區長許貴芳等共同參與下，替無主骨骸完成安座。

他說，希望以往有一些地方傳說，會因著這次的安座終結，並讓大家感覺放心、地方平安，所有的花費以及募款金額這幾天會請義昌祠的財務長全數整理好公布，有剩的金額將成立萬姓行善團。他也代表所有無主孤魂向協助的善心人士表示感謝。

台中市太平區中山里的「中山義昌祠」今為700餘無主骨骸安座，也讓地方得到平靜。圖...
台中市太平區中山里的「中山義昌祠」今為700餘無主骨骸安座，也讓地方得到平靜。圖／取自閻泰利臉書
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台中市太平區中山里的「中山義昌祠」今為700餘無主骨骸安座，也讓地方得到平靜。圖...
台中市太平區中山里的「中山義昌祠」今為700餘無主骨骸安座，也讓地方得到平靜。圖／取自閻泰利臉書
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台中市太平區中山里的「中山義昌祠」今為700餘無主骨骸安座，也讓地方得到平靜。圖／取自閻泰利臉書
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台中市太平區中山里的「中山義昌祠」今為700餘無主骨骸安座，也讓地方得到平靜。圖／取自閻泰利臉書
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台中市太平區中山里的「中山義昌祠」今為700餘無主骨骸安座，也讓地方得到平靜。圖／取自閻泰利臉書
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