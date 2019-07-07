中市爆治水論戰 市府否認「滅川計畫」

台中綠川「醜小鴨變天鵝」，但相關整治方法也曾引起各方學者不同討論。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台中市市府前後團隊對河川治水作法與觀念差距大，近期網路盛傳市府「滅川計畫」再引爆論戰。前團隊批把綠川當「排水溝」降低品質；市府反嗆前團隊短線操作，綠川的魚如住在「水族箱」，廢水仍在下層流動。水利局指保存既有設施但不會再抽地下水。將加強推汙水下水道，只要廢汙水不排入河道，河流會恢復自然景觀及生命力。

前市長林佳龍團隊引以為傲的綠川、柳川整治計畫，標榜開蓋後把兩川從臭水溝變親水河岸，翻轉老城區，最近更拿下2019全球卓越建設獎的最佳環境文化類金獎，成為前市政團隊政績代表。最近網路盛傳市府展開「滅川計畫」把綠川當作「排水溝」破壞原來的水岸綠意。

台中市府水利局表示，綠川整治後，河道內的魚因為無上下游水域，如同水族箱內的魚。圖／台中市政府提供 分享 facebook

市府水利局昨澄清，綠川透過封底並抽取地下水混合淨化，呈現水岸公園視覺效果，廢汙水其實仍在下層箱涵流動，河道內的魚如同身處「水族箱」失去整治意義。市府應帶頭保育地下水資源，不應為了人工景觀而以非自然方式整治河川。

水利局指台中市近年整治河道都以外來的卵礫石鋪設渠底且封底，設置地下水井抽取地下水，維持河道清水流，包括葫蘆墩圳、綠川、柳川，施工中的惠來溪與現已變更原先設計的潮洋溪等如此，這是短線操作手法。

水利局長范世億指出，水利局不會改變綠、柳川現有設施，因「錢都花了」，但也不再抽地下水，不管河川水量多或少，自然就好。下層箱涵排洪，未來水利局將加強推動全市汙水下水道建設，只要廢汙水不排入河道，河道會恢復自然景觀及生命力。

范世億以綠川為例，過去為維持綠川景觀河道水源，在水質淨化場及河道內共鑿7口水井，提供水質淨化場無法處理或河道內水質不佳時使用，但此作法須以用電抽水維持清水景觀，水電費驚人。

前市府回應，綠川水原來自處理後的家庭汙水，供水相當穩定，井水僅備援使用。綠川用電高峰參考2018年9、10月的電費共90,226元，平均每月4.5萬，含照明、路燈、保全、澆灌、景觀、汙泥排放用電，電費並未暴漲。