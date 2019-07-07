國民黨台中大里、太平立委提名 賴義鍠聲明不參選立委

2019-07-07 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市議員賴義鍠今發表「找回台灣的光榮，帶來屯區的新希望！」聲明，表示他因為母喪，為了陪伴母親最後一程，決定「將全力支持、輔選獲黨提名的總統、立委候選人！」。

據記者下午訪談他，他表示聲明也等同不參加下屆的大里、太平區立委黨內提名。

賴義鍠曾參選本屆立委選舉落敗，但因仍具地方基礎，被外界視為是大里、太平區的下屆立委選舉的國民黨可能人選。他的聲明，使得國民黨在此區的選舉相形單純化，目前已知有市議員李麗華和廣播界的莊子富有意願。

賴義鍠的聲明如下：

「找回台灣的光榮，帶來屯區的新希望！ 義鍠自從政以來感謝屯區鄉親的看重及栽培，日日孜孜不懈於本職本份，不敢怠慢地方的託付，義鍠深知大家的支持，就是一份責任與希望。 現正是中央為總統候選人提名初選忙的不可開交之際，本選區立委提名又尚未明朗化。四年前蒙黨看重徵招掛袍征戰，栽培之恩義鍠不曾遺忘，但義鍠的慈母於日前辭世，義鍠深知孝順不能等，治喪期間是義鍠盡孝陪伴母親人生最後一段路程的時刻，因此決定尊重黨部機制，並將全力支持、輔選獲黨提名的總統、立委候選人！ 義鍠深知，國民黨沒有分裂的本錢，屯區需要一名更優質的立委，讓我們全力團結，找回台灣的光榮，帶來屯區的新希望！」