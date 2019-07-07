親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反送中／九龍大遊行隊伍起步！高呼釋放被捕者、立即雙普選

台中大里立德里突缺水 水公司：測漏搶修中

2019-07-07 16:31聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中大里區立德里新甲路、甲園街一帶的4個鄰今天突然缺水，水公司第四區管理處長蕭淑貞指出，目前已派員實地測漏，一發現水管漏水點會立即搶修，另也設設置4處臨時供水站，供民眾取水，解決民眾用水需求。

蕭淑貞親自前往現場了解，她指出，4個鄰約有500住戶，有約50幾戶反映缺水或水壓低；以一樓都有水情況看來，應該是管線有破裂漏水引起，但因為管線都埋設在1公尺多的地下，已派出5名專業人員測漏，一發現水管漏水點會立即搶修。

台中大里區立德里新甲路、甲園街一帶的4個鄰今天突然缺水，水公司第四區管理處長蕭淑...
台中大里區立德里新甲路、甲園街一帶的4個鄰今天突然缺水，水公司第四區管理處長蕭淑貞（左）親自趕往向里長江和樹了解情況。圖／讀者提供
分享

漏水
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

美翻了！璀燦星空藏校園 肉眼就能一睹浩瀚星系

2019-07-07 13:52

台中綠柳川「滅川」傳言？ 中市府：政府應保育水資源

2019-07-07 12:16

小魚兒把關 台中、南投淨水場原水水質…牠們先驗

2019-07-06 23:51

東豐快重啟二階環評 拚110年復工

2019-07-06 23:50

中科西南向聯外道動工 上國道3號省40分

2019-07-06 23:48

減少山難 投縣培育原民嚮導

2019-07-06 23:47

背傷患走十幾公里山路....沒有收費 山區救援當「做功德」

2019-07-06 23:46

埔鹽歌王秀廚藝 員林親子戲水樂

2019-07-06 23:41

彰化新測速王半年抓1.1萬件 進帳2千萬

2019-07-06 23:37

上國道省40分鐘！中科西南向聯外道路今動工

2019-07-06 14:58

盧秀燕視察東豐快 主推公老坪隧道案

2019-07-06 11:54

測速桿轉向衝到冠軍 彰化10大搶錢測速桿重新洗牌

2019-07-06 10:54

盧秀燕朗讀繪本 憶起自己與孩子的床前閱讀時光

2019-07-06 10:54

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

彰化新測速王半年抓1.1萬件 進帳2千萬

2019-07-06 23:37

他2年遇2隻山羌 網友爆25年前暖暖還撞見台灣黑熊

2019-07-06 23:29

台東阿美族莿桐部落辦海祭 意外撿到5公尺長地震魚

2019-07-07 11:08

林國慶公益簽唱加文山伯魚丸湯義賣 280萬捐登革熱防疫

2019-07-06 23:30

李佳芬名下農舍疑違建拆除中 雲縣府：若屬實依法辦理

2019-07-06 17:26

6月過了還能賞螢火蟲？土城猴洞8月前都能看到

2019-07-06 15:29

影／8年級生返鄉創業攤車咖啡 推動減塑理念

2019-07-06 21:47

高雄各警分局 申領車禍初判表全年無休

2019-07-06 20:19

千年老樟樹險些變日本浴桶 苗栗老樹傳奇多

2019-07-07 07:51

和平島音樂祭今晚浪漫登場 美樂伴郵輪、夕陽、沙灘

2019-07-06 20:35

牽罟真的可以捕到魚 龍鳳漁港大騷動

2019-07-07 15:47

獨居墳地旁病婦被偷到家不成家 衡山南二團動員修繕

2019-07-06 16:59

苗栗將公告首批59棵受保護樹木

2019-07-06 23:17

台中綠柳川「滅川」傳言？ 中市府：政府應保育水資源

2019-07-07 12:16

南迴公路新建草埔隧道 工程人員搏命拚來年底通車

2019-07-06 19:51

大太陽體感溫度飆高42度 桃園公園戲水整天人潮

2019-07-07 12:35

南迴公路拓寬 12月20日通車

2019-07-06 23:57

勇警大量輸血仍不治 民眾受感召嘉義捐血量大增5成

2019-07-06 19:38

免租金 雲林縣第一個青年創業基地開放報名了

2019-07-06 17:53

不管叫新北小卷或基隆鎖管 侯友宜、林右昌共推美味

2019-07-06 19:49

建築融綠林 閱書也閱風景

2019-07-06 23:50

坍塌、湧水… 草埔隧道「搏命」完工

2019-07-07 00:17

200名總年齡逾萬長輩粉墨登場 自己的故事自己表演

2019-07-06 23:16

六輕氣爆賠償談不攏 張麗善：沒有談妥、沒有復工

2019-07-07 14:03

花蓮智慧公車站牌啟用 5種語言都能通

2019-07-06 17:14

宜蘭童玩節水上開幕秀擠爆人潮創新高 今晚最終場

2019-07-07 11:40

新竹市百貨商場暑假開戰 Hello Kitty也來湊熱鬧

2019-07-07 11:40

影╱黃偉哲登革熱取消訪日行銷愛文芒果 太太代打展親和力

2019-07-06 18:45

美翻了！璀燦星空藏校園 肉眼就能一睹浩瀚星系

2019-07-07 13:52

員警假日用心小朋友快樂學習預防犯罪 日本夫婦也說讚

2019-07-06 19:52

推城市閱讀 高市圖服務0到100歲

2019-07-06 23:52

照顧自閉症患者 黎明教養院籌建喜樂園今動土

2019-07-06 19:56

三重又見天坑？ 中正北路塌陷 水利局徹夜補救

2019-07-07 11:51

南一中師生35人單車環台 台東高中學生溫暖陪騎一段

2019-07-07 12:16

紫藤廬整修 明起到9月底休館

2019-07-07 00:11

新北雙溪荷花季 白天黑夜都可賞蓮

2019-07-06 22:42

新北土城猴洞生態園區 來看藍鵲、螢火蟲

2019-07-06 22:37

綠批觀光節文宣行政不中立 潘恒旭：業者所為

2019-07-06 23:22

增設貼心設施 多良站更美了

2019-07-06 23:51

放生逾百寵物鳥遭批 寺方道歉

2019-07-06 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top