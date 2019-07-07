推廣彰化糯米 縣長王惠美廚師兼主持做海鮮麵

2019-07-07 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化生產的糯米占全國約1/4，主要來自埔鹽、福興、秀水等地，彰化縣政府與埔鹽鄉公所今天舉行糯米文化藝術節，推廣在地稻作與蔬果農產品，彰化縣長王惠美還和藝人陳隨意一同以在地糯米麵條做料理，為在地農特產行銷。

彰化縣種植糯米面積約2700公頃，以秈糯米產量最多，占全台產量27%，其次為圓糯米，埔鹽稻農指出，埔鹽吹海風，糯米品種因較耐冷，成了縣內種植糯米的集中區域，但今年稻作開花時遇豪雨，多少影響收成量和稻米飽滿度。

埔鹽鄉每年舉行糯米文化藝術已有口碑，以往大都在11月左右舉行，今年為一併推廣鄉內其他正盛產的農產品包括葡萄、火龍果等，公所選在七月稻米收成後舉行活動，有豐年祭慶祝之意，今天現場有農民市集、美食園遊會上百個攤位，場面相當熱鬧。

彰化縣長王惠美今天也親自與藝人陳隨意一起上台做菜，以埔鹽鄉廍子社區2013年研發的五行糯米麵搭配新鮮的海鮮，做出可口的海鮮麵，王惠美拿著麥克風講解做菜步驟，提醒台下民眾小撇步，增加民眾消費的信心。

廍子社區理事長陳素雲指出，五行麵的五種口味都是添加無毒的天然農產品增添色彩賣像，長久下來都是外賓到社區參觀必帶的伴手禮，今天活動現場提供民眾試吃，限量分數銷售一空。