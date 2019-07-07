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女性僅三成規律運動 「美力台中」讓女性動起來

2019-07-07 13:51聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市政府運動局與台中市救國團合作，今在后豐鐵馬道舉辦「美力台中WOMEN好漾!好運騎動」吸引逾500人參與。運動局表示有規律運動的女性僅3成，多數因家庭職場工作兩頭燒，沒時間運動。

運動局長李昱叡表示，107年運動現況調查結果，女性運動人口達82.1%，但有規律運動女性只有30.4%。

其中女性職工族群不運動的原因是沒有時間、工作太累及懶得運動。上班族往往久坐、駝背、長時間固定姿勢造成身體僵硬。家庭主婦在做事時會流汗、疲勞，但僅是勞動，不是運動。

運動局今年6至9月推出女性運動專屬課程「美力台中WOMEN好漾!好時光」各項運動講座和體驗，推廣預防運動傷害、運動技巧等知識，包括有氧健康操、舞蹈及體能韻律等，幫助職業婦女利用瑣碎時間，簡單伸展操消除疲勞；也教導家庭婦女在做家事時，如何降低對脊椎或膝蓋的損傷，達到健康生活。

更多男女老幼運動資訊，可至「i運動資訊平台活動專區」(http://isports.sa.gov.tw/Apps/TIS02/TIS0201M_01v1.aspx?MENU_PRG_CD=8&LEFT_MENU_ACTIVE_ID=7 )查詢。

女性多勞動少運動，運動局推「美力台中」鼓勵女性動起來！圖/運動局提供
女性多勞動少運動，運動局推「美力台中」鼓勵女性動起來！圖/運動局提供
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