女性僅三成規律運動 「美力台中」讓女性動起來

2019-07-07 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市政府運動局與台中市救國團合作，今在后豐鐵馬道舉辦「美力台中WOMEN好漾!好運騎動」吸引逾500人參與。運動局表示有規律運動的女性僅3成，多數因家庭職場工作兩頭燒，沒時間運動。

運動局長李昱叡表示，107年運動現況調查結果，女性運動人口達82.1%，但有規律運動女性只有30.4%。

其中女性職工族群不運動的原因是沒有時間、工作太累及懶得運動。上班族往往久坐、駝背、長時間固定姿勢造成身體僵硬。家庭主婦在做事時會流汗、疲勞，但僅是勞動，不是運動。

運動局今年6至9月推出女性運動專屬課程「美力台中WOMEN好漾!好時光」各項運動講座和體驗，推廣預防運動傷害、運動技巧等知識，包括有氧健康操、舞蹈及體能韻律等，幫助職業婦女利用瑣碎時間，簡單伸展操消除疲勞；也教導家庭婦女在做家事時，如何降低對脊椎或膝蓋的損傷，達到健康生活。