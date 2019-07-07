台中綠柳川「滅川」傳言？ 中市府：政府應保育水資源

2019-07-07 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



近期又有網路指出台中市政府進行「滅川計畫」，台中市政水利局今天澄清說明，綠、柳川和其他已完成的硬體設施是短期操作手法，除礫間處理淨化水質與汙水處理廠處理的水質不同，不應相提並論外，綠川透過封底並抽取地下水混合淨化，而呈現視覺效果，廢汙水其實仍在下層箱涵流動，河道內的魚也因無上下游水域，如同水族箱裡的魚，完全失去整治意義，水利局說，市府應帶頭保育地下水資源，不應為了景觀以非自然方式整治河川。

水利局指出，近年台中市河道整治都是以外來的卵礫石鋪設渠底，還是封底，設置地下水井抽取地下水，維持河道清水流，包括葫蘆墩圳、綠川、柳川，施工中的惠來溪與現已變更原先設計的潮洋溪等。以綠川為例，過去為維持綠川景觀河道水源，在水質淨化場及河道內共鑿7口水井，提供水質淨化場無法處理或河道內水質不佳時使用，但此作法需以動力方式抽用地下水維持清水景觀，水電費驚人。

網路有人指責市府以「排水溝」的概念降低綠川品質，水利局說明，非正常河川整治應該導正，綠川目前的景觀河段，原來上面是停車場，與其說開蓋，其實只是將停車場變成養魚的景觀池，因為廢汙水仍在下層箱涵流動。

為了在綠川箱涵上面養魚，必須保留地下水井，在無法供應上層水源時抽取地下水補注，這些魚在沒水時，無法像自然河道的魚類有游離路徑，反而被局限在約600公尺的河道內，沒有上、下游水域，如同水族箱的魚。