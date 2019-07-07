親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

這哪位？美第一夫人雕像曝光 家鄉民眾狠批「超丟臉」

故宮暑假變馬戲團！ 獅子、長頸鹿...還有大咖「影星」助陣

夏夜吶喊「搖滾台中」103團與賽 7/12戶外唱決賽

2019-07-07 11:14聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

「2019搖滾台中」9月7、8日在台中文心森林公園與圓滿戶外劇場舉行。台中市政府今年以「乘載台中記憶」為主題，舉辦數位合輯徵選活動，103個樂團投件，新聞局公布初選獲選名單，獲選作品將首次以現場演唱的方式於7月12日晚上6時在台中大遠百戶外廣場進行決賽。

新聞局表示，評審陣容大卡司，初選邀請董事長樂團主唱吳永吉、海諾音大樂隊樂團主唱老諾、覺醒音樂祭創辦人顏廷憲、韓國獨立音樂廠牌「Rockin’KOREA」代表Nicky Lee以及馬來西亞獨立音樂廠牌「擴音版圖」創辦人麥偉豪擔任評審，初選競爭激烈。

10組樂團進入決賽，分別為Goober Gun、Milkcan牛奶罐樂團、一頁 One page、卜星慧 Emily Pu、少女卡拉 Siàu-lú khah-lah、老破麻 Old Slut Distortion、貝婷大師 Master Bating、消波塊 Wavebreakblock、裝咖人 CKAMband以及靈魂咆哮 Roaring atman。

2019搖滾台中除邀請徵選比賽獲勝者演出，還邀請近60組國內外樂團演出，參與國家也從日本、南韓，擴大到新加坡、馬來西亞等多個國家與地區，參與演出團數與國家數創新高，音樂類型也比起以往更多元。

「2019搖滾台中」以及活動徵選活動相關資訊可上搖滾台中官方FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/RockInTaichungMusicFestival/)以及活動網站(https://bit.ly/31qsIPq)查詢。

夏夜「搖滾台中」初選10組樂團，7月12日戶外演唱決賽。圖/新聞局提供
夏夜「搖滾台中」初選10組樂團，7月12日戶外演唱決賽。圖/新聞局提供
分享
夏夜「搖滾台中」初選10組樂團，7月12日戶外演唱決賽。圖 /新聞局提供
夏夜「搖滾台中」初選10組樂團，7月12日戶外演唱決賽。圖 /新聞局提供
分享

炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

東豐快重啟二階環評 拚110年復工

2019-07-06 23:50

中科西南向聯外道動工 上國道3號省40分

2019-07-06 23:48

減少山難 投縣培育原民嚮導

2019-07-06 23:47

背傷患走十幾公里山路....沒有收費 山區救援當「做功德」

2019-07-06 23:46

埔鹽歌王秀廚藝 員林親子戲水樂

2019-07-06 23:41

彰化新測速王半年抓1.1萬件 進帳2千萬

2019-07-06 23:37

上國道省40分鐘！中科西南向聯外道路今動工

2019-07-06 14:58

盧秀燕視察東豐快 主推公老坪隧道案

2019-07-06 11:54

測速桿轉向衝到冠軍 彰化10大搶錢測速桿重新洗牌

2019-07-06 10:54

盧秀燕朗讀繪本 憶起自己與孩子的床前閱讀時光

2019-07-06 10:54

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

名下農舍遭質疑違建 李佳芬回應了

2019-07-06 15:05

他2年遇2隻山羌 網友爆25年前暖暖還撞見台灣黑熊

2019-07-06 23:29

彰化新測速王半年抓1.1萬件 進帳2千萬

2019-07-06 23:37

李佳芬名下農舍疑違建拆除中 雲縣府：若屬實依法辦理

2019-07-06 17:26

雲林國民運動中心試營運免費 首日預約手刀快搶

2019-07-06 12:43

斗六人文市集開幕了 好吃又好玩吸引大批人潮

2019-07-06 13:10

影／8年級生返鄉創業攤車咖啡 推動減塑理念

2019-07-06 21:47

上國道省40分鐘！中科西南向聯外道路今動工

2019-07-06 14:58

高雄各警分局 申領車禍初判表全年無休

2019-07-06 20:19

林國慶公益簽唱加文山伯魚丸湯義賣 280萬捐登革熱防疫

2019-07-06 23:30

6月過了還能賞螢火蟲？土城猴洞8月前都能看到

2019-07-06 15:29

千年老樟樹險些變日本浴桶 苗栗老樹傳奇多

2019-07-07 07:51

和平島音樂祭今晚浪漫登場 美樂伴郵輪、夕陽、沙灘

2019-07-06 20:35

獨居墳地旁病婦被偷到家不成家 衡山南二團動員修繕

2019-07-06 16:59

苗栗將公告首批59棵受保護樹木

2019-07-06 23:17

7日2場活動 埔鹽陳隨意美食教學 員林親子戲水樂

2019-07-06 12:50

恆春全民大摸彩又來了 數千鎮民烈日下苦等中獎

2019-07-06 16:20

台東阿美族莿桐部落辦海祭 意外撿到5公尺長地震魚

2019-07-07 11:08

南迴公路新建草埔隧道 工程人員搏命拚來年底通車

2019-07-06 19:51

屏東兒童狂歡節今起跑 孩子玩瘋不想回家

2019-07-06 14:00

台南愛文芒果進軍日本超市 黃偉哲夫人代打拚業績

2019-07-06 14:57

府城議長盃全國中等學校籃球賽今登場 1200人開打

2019-07-06 14:12

免租金 雲林縣第一個青年創業基地開放報名了

2019-07-06 17:53

南迴公路拓寬 12月20日通車

2019-07-06 23:57

勇警大量輸血仍不治 民眾受感召嘉義捐血量大增5成

2019-07-06 19:38

不管叫新北小卷或基隆鎖管 侯友宜、林右昌共推美味

2019-07-06 19:49

坍塌、湧水… 草埔隧道「搏命」完工

2019-07-07 00:17

影／美的饗宴 台日玻璃藝術交流展登場

2019-07-06 14:58

200名總年齡逾萬長輩粉墨登場 自己的故事自己表演

2019-07-06 23:16

花蓮智慧公車站牌啟用 5種語言都能通

2019-07-06 17:14

影╱黃偉哲登革熱取消訪日行銷愛文芒果 太太代打展親和力

2019-07-06 18:45

建築融綠林 閱書也閱風景

2019-07-06 23:50

員警假日用心小朋友快樂學習預防犯罪 日本夫婦也說讚

2019-07-06 19:52

照顧自閉症患者 黎明教養院籌建喜樂園今動土

2019-07-06 19:56

紫藤廬整修 明起到9月底休館

2019-07-07 00:11

推城市閱讀 高市圖服務0到100歲

2019-07-06 23:52

暫拋BOT廠商合約爭議 大鵬灣水上活動熱力四射

2019-07-06 14:56

大溪警分局 暑假少年漆彈體驗營

2019-07-06 16:27

2019竹塹國樂開幕 四國樂名曲震撼開場

2019-07-06 16:17

新北雙溪荷花季 白天黑夜都可賞蓮

2019-07-06 22:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top