夏夜吶喊「搖滾台中」103團與賽 7/12戶外唱決賽

2019-07-07 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



「2019搖滾台中」9月7、8日在台中文心森林公園與圓滿戶外劇場舉行。台中市政府今年以「乘載台中記憶」為主題，舉辦數位合輯徵選活動，103個樂團投件，新聞局公布初選獲選名單，獲選作品將首次以現場演唱的方式於7月12日晚上6時在台中大遠百戶外廣場進行決賽。

新聞局表示，評審陣容大卡司，初選邀請董事長樂團主唱吳永吉、海諾音大樂隊樂團主唱老諾、覺醒音樂祭創辦人顏廷憲、韓國獨立音樂廠牌「Rockin’KOREA」代表Nicky Lee以及馬來西亞獨立音樂廠牌「擴音版圖」創辦人麥偉豪擔任評審，初選競爭激烈。

10組樂團進入決賽，分別為Goober Gun、Milkcan牛奶罐樂團、一頁 One page、卜星慧 Emily Pu、少女卡拉 Siàu-lú khah-lah、老破麻 Old Slut Distortion、貝婷大師 Master Bating、消波塊 Wavebreakblock、裝咖人 CKAMband以及靈魂咆哮 Roaring atman。

2019搖滾台中除邀請徵選比賽獲勝者演出，還邀請近60組國內外樂團演出，參與國家也從日本、南韓，擴大到新加坡、馬來西亞等多個國家與地區，參與演出團數與國家數創新高，音樂類型也比起以往更多元。