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南投學童暑假好康別錯過 免費看電影、閱讀還可賺獎金

2019-07-07 07:51聯合報 記者江良誠╱即時報導

暑假到了，南投縣政府規畫「心閱讀」活動，兒童及青少年到各鄉鎮圖書館不僅可免費看電影、看書，寫心得投稿還有機會賺錢，最高獎金3000元，讓暑假充實有趣，還有獎金可拿。

南投縣政府昨在文化局圖書館舉辦「心閱讀」開幕活動，副縣長陳正昇和文化局長林榮森、衛生局長黃昭郎、議員賴燕雪及張嘉哲啟動開幕儀式，隨後進行電影賞析與闖關活動，吸引上百名親子參加。

陳正昇說，為了幫助青少年和兒童遠離毒品、避免網路成癮，縣府推出一系列心理健康活動，首先是暑假期間在文化局、埔里鎮、草屯鎮、名間鄉、集集鎮等5處圖書館播放遇見街貓、一級玩家、腦筋急轉彎等3部電影。

另外各鄉鎮市圖書館則規畫「心閱讀」藏書專區，推薦50本心理健康書籍，讓青少年藉由觀賞電影、閱讀書籍培養樂趣，心得投稿獲選前三名者還有獎金。7月15日起填問卷就有機會免費到戲院看電影。

另外衛生局指出，民眾可能因為生活、學業、工作或其他事件造成情緒困擾、壓力問題，南投縣政府在13鄉鎮衛生所設置心理諮商站，由專業心理師提供服務，自開辦至今已服務約 2000 人，而衛福部在7月1日將安心專線0800-788995(請幫幫、救救我)改為1925(依舊愛我)，讓需要幫助的民眾好記憶及快速撥打。

「心閱讀」電影心得暨讀書心得投稿競賽，活動期間自即日起至9月5日，參賽組別為國小、國中及高中組，最高獎金3000元。詳情可上南投縣衛生局網站（https://www.ntshb.gov.tw/）查詢。

南投縣政府暑假開辦「心閱讀」活動，邀請兒童、青少年到圖書館看電影、讀書，投稿心得...
南投縣政府暑假開辦「心閱讀」活動，邀請兒童、青少年到圖書館看電影、讀書，投稿心得還有機會賺獎金。圖／報系資料照片
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南投縣政府暑假開辦「心閱讀」活動，邀請兒童、青少年到圖書館看電影、讀書，投稿心得...
南投縣政府暑假開辦「心閱讀」活動，邀請兒童、青少年到圖書館看電影、讀書，投稿心得還有機會賺獎金。圖／報系資料照片
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南投縣政府暑假開辦「心閱讀」活動，邀請兒童、青少年到圖書館看電影、讀書，投稿心得還有機會賺獎金。圖／報系資料照片
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南投縣政府暑假開辦「心閱讀」活動，邀請兒童、青少年到圖書館看電影、讀書，投稿心得...
南投縣政府暑假開辦「心閱讀」活動，邀請兒童、青少年到圖書館看電影、讀書，投稿心得還有機會賺獎金。圖／報系資料照片
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