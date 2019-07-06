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200名總年齡逾萬長輩粉墨登場 自己的故事自己表演

2019-07-06 23:16聯合報 記者何烱榮╱即時報導

小紅帽故事是陪伴很多小朋友成長，也深植在很多人腦海裡的童話，有一天小紅帽變老了，會遭遇什麼狀況，自己的故事自己演！彰化縣有一群「萬歲團」，今天下午和晚上在員林演藝廳公演「彰化傳耆音樂劇-小紅帽的百歲趴」，2場音樂劇都吸引近2千名親子觀賞，也掌聲不斷。

縣長王惠美說，小紅帽是陪伴孩子長大的童話，上個月縣府才舉辦「小紅帽放暑假」行動劇，這個月小紅帽就變老了，今天在員林演藝廳看到的是「小紅帽百歲趴」，隨著年齡的增長，小紅帽變成了老太太，從劇中可以看到小紅帽100歲後會面臨什麼樣的問題。

「台灣人口老化嚴重，關懷老人生活是縣府的重點工作。」王惠美說，透過音樂劇傳達失智、獨老、老人福利等相關議題，希望讓年輕人知道隨著年紀增長會面臨到的問題，進而體諒包容我們的長輩，讓長輩晚年更加幸福。

縣政府社會處委託弘道老人福利基金會，舉辦彰化縣首次高規格打造，專業銀髮表演舞台的「彰化傳耆音樂劇-小紅帽的百歲趴」，邀請曾任超夯舞台劇人間條件的導演李明澤負責編導音樂劇內容，及專業舞蹈老師指導彰化縣6個社區據點的200名、總年齡超過1萬歲長輩演出。

6個社區據點包括大村鄉大橋及擺塘、芬園鄉竹林、福興鄉西勢、埔鹽鄉西湖、二水鄉等源泉社區，由專業舞蹈設計老師每周教學，培訓好幾個月，今天他們都非常開心地盛裝、粉墨登場。

98歲吳姓阿嬤是年齡最高的演員，因生理退化、動作較緩慢，但記性非常好，每次排練從不缺席，老師教過一次就不會忘記，還會充當小老師提醒其他長輩。她說，年輕時也曾和村里朋友一起學日本舞蹈，代表出去表演，這次有機會再登上大舞台表演，讓她重溫少女時期的美好回憶。

彰化縣目前有205個社區照顧關懷據點，王惠美說，老吾老以及人之老，尤其很多老人的孩子常不在身邊，縣府要協助長輩走出家門，走進社區，甚至參與公益，在地老化、在地安養，在社區得到最好的照顧。

基金會董事長王乃弘說，這幾年弘道基金會每年舉辦不老夢想活動，發現參與老人的人生觀和生活都開始改變，變得愛參與活動、變得年輕且身心健康，未來弘道要鼓舞更多老人走出家門參與活動，展現熱情與活力，也希望社會大眾用新的眼光看待老人。

彰化縣政府委託弘道老人福利基金會，舉辦彰化縣首見的「彰化傳耆音樂劇-小紅帽的百歲...
彰化縣政府委託弘道老人福利基金會，舉辦彰化縣首見的「彰化傳耆音樂劇-小紅帽的百歲趴」，縣長王惠美、基金會董事長王乃弘與萬歲團演員合照念。記者何烱榮／攝影
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一群總年齡超過1萬歲的彰化縣耆老團，今天在員林演藝廳表演音樂劇。記者何烱榮／攝影
一群總年齡超過1萬歲的彰化縣耆老團，今天在員林演藝廳表演音樂劇。記者何烱榮／攝影
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一群總年齡超過1萬歲的彰化縣耆老團，今天在員林演藝廳表演音樂劇。記者何烱榮／攝影
一群總年齡超過1萬歲的彰化縣耆老團，今天在員林演藝廳表演音樂劇。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（左一）向勇敢走上舞台表演音樂劇的長輩表達敬意。記者何烱榮／攝影
彰化縣長王惠美（左一）向勇敢走上舞台表演音樂劇的長輩表達敬意。記者何烱榮／攝影
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音樂劇王惠美
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