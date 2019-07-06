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整理包／罷工17天終落幕 當初啥原因逼長榮空服員出殺手鐧？

長榮向社會致歉 籲政府重視外部工會問題

中科西南向聯外道動土 盼打通路網紓解車潮

2019-07-06 19:05中央社 台中6日電

台中市長盧秀燕。聯合報系記者喻文玟／攝影
台中市長盧秀燕。聯合報系記者喻文玟／攝影
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台中市政府規劃中科西南向聯外道路開闢工程，今天舉辦動土典禮，預計民國111年完工。台中市長盧秀燕指出，聯外道路將促進中科園區與地方發展，並紓解鄰近車潮，達到雙贏。

台中市建設局表示，中科西南向聯外道路全長約2074公尺，西起龍井區中興路，終至西屯區西屯路三段，市政府負擔約新台幣10.58億元土地徵收費及工程配合款1.35億元，內政部營建署補助用地費約3.08億元、工程費約3.65億元，總經費達18億餘元。

台中市政府今天舉辦工程開工典禮，由盧秀燕主持、立法委員顏寬恒、營建署中區工程處長何志浩及多位當地民意代表都出席。

盧秀燕指出，中部科學園區的路網開通對園區發展相當重要，除可串聯園區與國道三號而健全科學園區的運輸系統，也可有效紓解台灣大道與鄰近交通路網的負荷，成為西屯區西側與龍井區、沙鹿區及清水區的重要聯絡道路，不僅可紓解道路車潮，也可帶來經濟效益。

顏寬恒表示，中科聯外道路夾在台中港特定區及中科特定區之間，土地取得不易，感謝市府與中央共同努力，讓道路建設納入生活圈道路計畫，相信中科聯外道路打通，除可帶動地方繁榮，也可減低遊園北路的車禍事故。

何志浩指出，工程得以如期開工，仰賴台中市政府與營建署共同攜手合作，順利完成都市計畫變更、環評、用地徵收及現地植栽移植等作業；後續施工階段仍將落實三級品管作業，提升工程品質，並將爭取金質獎最高榮譽。

台中市盧秀燕車潮
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