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社會新鮮人初體驗 彰化就業博覽會媒合率增加

2019-07-06 16:17聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣政府今天上午在彰化市南郭國小舉辦就業博覽會，邀請48家廠商釋出超過1400個工作機會，共有約1500人前來職，由於正值從學校畢業的社會新鮮人走入職場的初體驗，前來很多都是由父母陪同，主辦的彰化縣政府勞工處，因此還安排專業人士為他們剪髮、面試技巧，甚至提供防止求職詐騙的常識，媒合率約74%。

這次參與徵才的廠商，包括14家上市櫃公司，有大立光、矽品、正新、上銀、建大等，產業類別包含製造業、高科技業、保全業、醫療服務業及一般服務業等，職缺包含工程師、儲備幹部、倉管、研發、品保、銷售專員、行政人員及各類技術員、作業員等多元化職缺。

另為配合7、8月暑假期間，許多青年學子有暑期工讀需求，現場也有太子螺絲、永樂酒店等2家企業響應提供5名暑期工讀職缺，另查目前縣內也有19家企業釋出167名暑期工讀生職缺，提供青年學子進入職場前累積職場經驗，深入了解職場文化的機會。

縣長王惠美也到場為求職者及廠商加油打氣，王惠美，畢業季剛到，她希望年輕人或失業的朋友能利用這個管道找到適合的工作，投入職場，大家一起來拚經濟。

王惠美表示，縣府一年舉辦4場大型的就業博覽會以及200多場的中小型求職活動，希望媒合企業和勞工投入職場，增加企業的生產力，創造彰化更好的經濟效益，除了就業博覽會，還有彰化就業通的網路平台，民眾只要上勞工處的網站就可以知道相關的職缺資訊，還有設立8處就業服務台，歡迎民眾如有相關的就業問題也可以和服務台聯繫。

勞工處長吳蘭梅說， 今天到場求職者約1500人，登記求職人數753人，初步媒合人數556，初步媒合率74%，比前兩場就業博覽會約60%相比，很明顯是受到社會新鮮人求職的效應。

相關徵才活動及就業資訊可隨時到縣府所設立的8處就業服務台洽詢、或上網到縣府首頁-活動快訊（http://www.chcg.gov.tw）、台灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw）彰化就業通平台（https://job.chcg.gov.tw/Sys/Career/CareerInfo.aspx）或勞工處粉絲專頁（https://www.facebook.com/labor.chcg/）查詢，也可撥打勞工處免付費專線0800-529191(我愛就業就業)。

彰化縣政府今天上午在彰化市南郭國小舉辦就業博覽會，邀請48家廠商釋出超過1400...
彰化縣政府今天上午在彰化市南郭國小舉辦就業博覽會，邀請48家廠商釋出超過1400個工作機會，共有約1500人前來職，反應十分熱烈，媒合率約74%。照片／彰化縣政府提供
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彰化縣政府今天上午在彰化市南郭國小舉辦就業博覽會，邀請48家廠商釋出超過1400...
彰化縣政府今天上午在彰化市南郭國小舉辦就業博覽會，邀請48家廠商釋出超過1400個工作機會，共有約1500人前來職，反應十分熱烈，媒合率約74%。照片／彰化縣政府提供
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彰化縣政府今天上午在彰化市南郭國小舉辦就業博覽會，邀請48家廠商釋出超過1400...
彰化縣政府今天上午在彰化市南郭國小舉辦就業博覽會，邀請48家廠商釋出超過1400個工作機會，共有約1500人前來職，反應十分熱烈，媒合率約74%。照片／彰化縣政府提供
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彰化縣政府今天上午在彰化市南郭國小舉辦就業博覽會，現場還有專人幫忙求職者義剪，面...
彰化縣政府今天上午在彰化市南郭國小舉辦就業博覽會，現場還有專人幫忙求職者義剪，面試時給予廠商好印象。照片／彰化縣政府提供
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職場求職王惠美
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