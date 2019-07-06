上國道省40分鐘！中科西南向聯外道路今動工

2019-07-06 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



中科西南向聯外道路今天上午開工，台中市長盧秀燕主持動土典禮，她強調在當立委時期，與顏寬恒立委共同爭取生活圈道路，現在她當市長主持開工，代表實現承諾。市府表示，中科西南向聯外道路預計111年中旬完工，中科聯外道路完成最後一段拼圖，未來中科上國道三號節省40分鐘。

盧秀燕近日為爭取補助與中央「過招」，但對外又異常沉默，不願接受訪問。她今天上午先視察東豐快速道路，強調市府重新啟動環評，也呼籲地方整合意見，盡早復工。隨後又主持中科西南向聯外道路動工，推動「開工市長」的名號。

中科西南向聯外道路從西屯路三段，跨越台灣大道後，銜接龍井區中興路，可直接上國道三號；全長約2公里，總經費18.66億元，其中用地徵收廢13.66億元，5億工程經費。

建設局長陳大田說，過去中科園區要上國道三號，得走福雅路、東大路銜接台灣大道，西南向聯外道路完成後，可直接走西屯路跨過台灣大道，從中興路直接上國道三號，也可以銜接特三號道路（向上路）直達海線，不必再借到市區道路，可節省40分鐘車程。

陳大田說，中科園區吸引人潮、車潮，市府已陸續開通南向、東向與北向聯外道路，未來西南向聯外道路完成後，可完成中科聯外道路的最後一段拼圖，紓解台灣大道的車流。

盧秀燕說，中科路網對於園區發展很重要，這條道路可串連中科與國道三號，也成為西屯區西側、龍井區、沙鹿區與清水區的聯絡道路，除紓解道路車潮，也能帶來經濟效益。