7日2場活動 埔鹽陳隨意美食教學 員林親子戲水樂

2019-07-06 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



炎炎夏日何處去？7日上午彰化縣埔鹽鄉有糯米文化藝節活動，下午員林市有一場「親子互動暨清防體驗營」潑水活動，埔鹽鄉長文萍、員林市長游振雄歡迎親子一起來。

彰化縣台灣糯米的主要產地，埔鹽鄉的糯米、花椰菜乾美食更是遠近馳名，糯米文化藝術節活動已舉辦十多年，去年12月上任的鄉長許文萍今年有新創意，她說，往年只有70攤有關糯米的傳統小吃和美食，增加到100攤，讓埔鹽所有的社區、社團和學校都能參與。

埔鹽糯米文化藝術節7日上午8時登場，中午12時結束，購買500元就贈送一塊好吃的糯米披薩。。許文萍說，今年與修平科大合作，設立「安心買家」網站，行鄉銷埔鹽的特色農特產品，還設計糯米、花椰菜2個創意寶寶，現場還有美食現炒教學活動。

許文萍還邀請鹿港在地知名的台語歌王陳隨意夫婦等人，增加糯米文化藝術節的丰采。陳隨意曾是知名的鹿港帝寶工業公司總舖師，有一手好廚意，後來才踏入歌壇；他說，他除在活動中唱歌給大家聽，也會在現場教大家如何烹製簡單、美味的佳餚。

員林市親子互動暨消防體驗營活動已員林市每年暑假的親子特色活動，7日下午2時起在員林國小操場登場，今年新增大型水池、充氣溜滑梯等遊樂設施，還有採用化妝品等級原料製造的泡泡池，市長游振雄說，這是無刺激性起泡劑，歡迎親子自備水槍同樂。