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7日2場活動 埔鹽陳隨意美食教學 員林親子戲水樂

2019-07-06 12:50聯合報 記者何烱榮╱即時報導

炎炎夏日何處去？7日上午彰化縣埔鹽鄉有糯米文化藝節活動，下午員林市有一場「親子互動暨清防體驗營」潑水活動，埔鹽鄉長文萍、員林市長游振雄歡迎親子一起來。

彰化縣台灣糯米的主要產地，埔鹽鄉的糯米、花椰菜乾美食更是遠近馳名，糯米文化藝術節活動已舉辦十多年，去年12月上任的鄉長許文萍今年有新創意，她說，往年只有70攤有關糯米的傳統小吃和美食，增加到100攤，讓埔鹽所有的社區、社團和學校都能參與。

埔鹽糯米文化藝術節7日上午8時登場，中午12時結束，購買500元就贈送一塊好吃的糯米披薩。。許文萍說，今年與修平科大合作，設立「安心買家」網站，行鄉銷埔鹽的特色農特產品，還設計糯米、花椰菜2個創意寶寶，現場還有美食現炒教學活動。

許文萍還邀請鹿港在地知名的台語歌王陳隨意夫婦等人，增加糯米文化藝術節的丰采。陳隨意曾是知名的鹿港帝寶工業公司總舖師，有一手好廚意，後來才踏入歌壇；他說，他除在活動中唱歌給大家聽，也會在現場教大家如何烹製簡單、美味的佳餚。

員林市親子互動暨消防體驗營活動已員林市每年暑假的親子特色活動，7日下午2時起在員林國小操場登場，今年新增大型水池、充氣溜滑梯等遊樂設施，還有採用化妝品等級原料製造的泡泡池，市長游振雄說，這是無刺激性起泡劑，歡迎親子自備水槍同樂。

游振雄說，員林潑水節活動結合消防分隊設計消防體驗闖關遊戲，只要完成消防隊的水兵橫渡、水錨體驗、煙霧體驗、CPR及AED心臟體外電擊操作步驟體驗、哈姆立克急救法等消防闖關體驗活動後，就有精美小水槍，希望讓參與親子了解消防知識，更能了解如何保障居家安全。

埔鹽鄉長許文萍（右4）上任後用心行銷埔鹽的在地農特產品。記者何烱榮／攝影
埔鹽鄉長許文萍（右4）上任後用心行銷埔鹽的在地農特產品。記者何烱榮／攝影
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埔鹽糯米文化藝術節活動現場，展售在地便宜又好吃的農特產品。記者何烱榮／攝影
埔鹽糯米文化藝術節活動現場，展售在地便宜又好吃的農特產品。記者何烱榮／攝影
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總舖師出身的鹿港在地台語歌王陳隨意7日除唱好聽的台語歌給大家聽，還要在埔鹽糯米文...
總舖師出身的鹿港在地台語歌王陳隨意7日除唱好聽的台語歌給大家聽，還要在埔鹽糯米文化藝術節活動現場教大家如何烹煮簡單又味的佳餚。照片／埔鹽鄉公所提供
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埔鹽鄉長許文萍上任後用心行銷埔鹽的在地農特產品。記者何烱榮／攝影
埔鹽鄉長許文萍上任後用心行銷埔鹽的在地農特產品。記者何烱榮／攝影
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埔鹽鄉長許文萍（右）邀請好友、鹿港在地台語歌王陳隨意幫忙行銷埔鹽。記者何烱榮／攝...
埔鹽鄉長許文萍（右）邀請好友、鹿港在地台語歌王陳隨意幫忙行銷埔鹽。記者何烱榮／攝影
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員林市「親子互動暨消防體驗營」潑水節活動，7日下午登場，市長游振雄日前在宣傳活動...
員林市「親子互動暨消防體驗營」潑水節活動，7日下午登場，市長游振雄日前在宣傳活動中與小朋友拿水槍打水仗。聯合報系資料照片
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炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

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