盧秀燕視察東豐快 主推公老坪隧道案

2019-07-06 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



兩度開工、停工的台中東豐快速道路，今年初被撤邀環評後，市府重新推動，台中市長盧秀燕今前往視察，強調要全力推動。台中市建設局表示，東豐快已重啟環評，主要推動穿越公老坪隧道案，徵收、拆遷影響最低，力拚在110年下旬重新動工。

盧秀燕連日與中央「過招」後，但不對外接受採訪，今天上午安排「拚建設」行程，一早視察東豐快速道路，隨後又趕往龍井區為中科聯外道路開工動土。盧秀燕今天除了市政建設外，對於各項議題仍以趕行程為由不回應。

東豐快速道路是台中山城的重要道路，串連東勢、石岡與豐原地區，與國道四號豐潭段銜接，可加速山城交通；這條山城要道全長9公里，從前市長胡志強、林佳龍到現任市長盧秀燕，歷經兩度開工、停工，迄今仍未完工。

東豐快分成5標案，第4、5標已經完工，主要問題出在豐原到石岡的第1、2標路線，前市長胡志強任內，規畫打通全長2公里的公老坪隧道，因為地質安全、徵收問題等，環團與民眾提起訴願。

前市長林佳龍接任後，東豐快訴願市府敗訴，林佳龍放棄隧道案，改走大甲溪南岸，並重啟環評，最後結論將全案一分為二，第3、4、5標環評通過，第1、2標自願進入二階環評，這項環評結論在今年1月被撤銷定讞。

東豐快第4、5標已完工，現場留下跨越大甲溪的斷橋，成為當地醒目的特殊「地標」。盧秀燕今前往視察，立委江啟臣、議員冉齡軒與東勢、石岡里長多人到場。盧秀燕說，東豐快是山城重要道路，她會負責完成，也請地方意見整合成功，可加速復工。

建設局長陳大田說，目前全案已送二階環評，主要路線回歸到公老坪隧道案，其他路線如大甲溪南岸穿過石岡壩水源區，大甲溪北岸屬地質敏感區，與台3線共線案又離斷層帶太近，因此以公老坪隧道為主。