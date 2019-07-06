盧秀燕朗讀繪本 憶起自己與孩子的床前閱讀時光

2019-07-06 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



2019年台中市Bookstart閱讀起步走活動開跑，媽媽市長盧秀燕幫現場的小朋友們講繪本故事《小象的雨中散步》，她說，今年是「為孩子朗讀」主題，這是她最近最開心的行程，在講故事的過程中，也讓她回憶起自己的孩子小時候，說故事給他們聽的床前時光。

盧秀燕分享，閱讀起步走起源英國的伯明罕，台中市從2003年開始施行，2009年納入政策至今，讓孩子從小親近書、用閱讀培養親子情感，人生第一本書帶來的連鎖效應，無論是對家庭或人力素質都帶來了良善的影響，甚至會改變整個國家。

盧秀燕說，市府很重視年輕人可以安心生育、安心教養下一代，會持續支持閱讀起步走，感謝企業、醫療單位、閱讀夥伴對於親子共讀的重視，希望父母能在陪伴過程中藉由共讀的方式，增進親子間的感情，促進各方面發展，讓每位在台中長大的孩子們皆能快樂成長。

台中市文化局說，今年邀請更多的閱讀夥伴合作共推0-5歲親子共讀理念，在現今繁忙的社會，早已不是「男主外，女主內」家庭分工，因此今年特別邀請到台中市台中故事協會「大熊叔叔」劉俊雄老師擔任父母成長講座講師，到圖書館說故事，鼓勵爸爸和媽媽用說故事陪伴孩子成長，也藉由親子共讀，對孩子認知、語言、情緒發展，產生正面影響。

文化局說，中市圖也與中彰賓士合作，由中彰賓士提供故事媽媽巡迴車，讓「Bookstart行動故事劇」載著圖書館的故事志工也將駛入社區、女監、學校幼兒園、醫療院所、open兒童閱覽室等場域。

台中市的公共圖書館同步從7月至10月辦理父母成長講座、行動故事劇、創意闖關活動及說故事等超過百場以上的活動，邀請設籍台中市0-5歲的幼兒家庭報名參加，官網：http://www.library.taichung.gov.tw/public/index.asp。