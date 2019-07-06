測速桿轉向衝到冠軍 彰化10大搶錢測速桿重新洗牌

2019-07-06 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣目前在一般道路共設有59處地點設有固定式測速桿，據縣警局交通隊統計今年上半年取締超速件數10大排行榜，去年原本排名第四的彰化市台74甲線(東外環)2.2k，在北向轉而南向拍照後，駕駛人疏於防範，一舉衝上排行榜冠軍，取締件數達1萬1176件，超過去年全年取締件數，估計進帳約兩千萬元，去年冠軍但今年退居亞軍的大村鄉台一線北上201.4k，轉向後也衝到7804件業績，同樣超過去年全年取締件數，成果豐碩。

至於第3名到第10名，依次是和美鎮線東路5段291號南側170公尺處(掉一名)、縣道139線20.99K處、福興鄉彰鹿路6段314口、北斗鎮中山路與斗苑路口的4522件、埔鹽鄉彰水路2段與中山路口、社頭鄉縣道141線6.6K處、田中鎮斗中路與彰95線連接道路口、彰化市金馬路一段、泰和路2段415巷。

合計這前10名的固定桿自測速照相，總取締件數達3萬6255件，如果以汽車超速基本罰1600元計算，總進帳達5802萬多元，如果再加上超速累進，將超過6000萬元。

其中，最令人驚奇的是去年只排名第四的彰化市台74甲線(東外環)2.2k測速桿，今年元月從下坡北向，改朝上坡南向後，就拍得不停，上半年就達1 萬1176件，占了十大排行榜總件數的三分之一，更超過去年全年的業績。

警方分析，彰化市台74甲線(東外環)2.2k測速桿原本是照下坡路段，駕駛人被拍多了，都會自動減速，但改照上坡後，由於很多駕駛人從限速90公里的台74號線中彰快速道路接過來已屬一般道路的74號甲線，速限是70公里，卻往往疏於注意，當做快速道路在開，只要時速達80公里以上就會被拍照，吃到紅單。

彰化縣花壇鄉一名女駕駛人就說，她曾經很自豪這輩子從未吃過超速紅單，結果在東外環一個月就被拍了4張，覺得好嘔，但花錢學經驗，就隨時提醒自己﹂駛卡慢咧」

另一處異軍突起的是八卦山縣道139線 20.99K處測速桿，是去年10月為了防制超跑、大型重機等競飆而設置，今年上半年就衝高到3403件，也是十分可觀。

交通隊表示，警方設置固定桿測速器的路段，均依法令規定在網路公告，同時必須在設置地點前100至300公尺處設立《警52》預告標誌，但往往因道路平直，駕駛人可能疏於注意或者開到忘形，往往油門一踩，就被拍到超速，吃上罰單。

依目前超速開罰金額，國道及快速道路都是3000元起跳，一般道路機車是1200元、汽車是1600元，只要超過時速限制10公里就超速，如果被固定桿或三腳架測速器拍到，就會吃上罰單，並依超過的速度累進。