影／南投申請茶博補助 馬文君批農委會拖4個月才核准

2019-07-05 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣政府3月向農委會申請世界茶業博覽會經費，但農委會過了4個月都沒核准，立委馬文君今天表示，茶博是南投重要產業活動，且今年舉辦第十屆，農委會補助經費卻遲未核准，讓廠商、農民十分憂心。她說，茶博是重要農業活動，農委會卻拖4個月才核准補助相當離譜。

南投縣農業處長陳瑞慶說，茶業博覽會每年10月舉辦，都是農委會核准補助後才進行工程招標，今年直到7月農委會還沒核准，確實讓廠商和農民擔心作業來不及。還好，立委馬文君持續關切，農委會已同意核准補助575萬元。雖然後續作業很趕，但縣府會加速作業，讓茶博能如期舉行，也感謝馬文君和農委會支持。

馬文君說，南投世界茶業博覽會今年舉辦第十屆，但她接獲農民和廠商反映，茶博作業還未開始，讓他們相當困擾，因為僅剩三個月時間，很難配合。她向南投縣政府詢問才知道，早在3月就將申請補助案送到農委會，但農委會未核准補助經費，縣府無法招標，導致進度卡住。

她說，茶業是南投重要產業，農委會補助茶博也行之有年，為何今年拖了4個月還不核准。尤其，最近中央因為降低日本山藥進口關稅，衝擊到南投山藥，農委會才說要特別照顧南投農民，但對茶博這項重要活動補助卻拖延這麼久，相當離譜。她從上星期持續關切農委會進度，直到昨天農委會才同意核准。