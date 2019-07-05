彰化縣「前瞻」四大停車場全要建 可提供1200個停車位

2019-07-05 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化市公所第一停車場用地，擬運用前瞻基礎建設經費興建地上停車塔，可提供260席停車位。記者劉明岩／攝影 分享 facebook 彰化縣前縣長魏明谷任內爭取到納入前瞻計畫的4座停車場，原被剔除的彰化市第一停車塔，因市公所堅持興建，自籌款並比照由縣府三分之二、市三分之一的分擔比例，4座停車場均預定趕在本月底招標，合計可提供1200個停車位，可紓解停車需求。

彰化縣政府爭取到前瞻計畫停車場經費補助共6億2000餘萬元，中央經費已經核下，並經縣議會通過墊付案，計畫興建的4座停車場，分別是彰化市的台鐵彰化站後站停車場、彰化市公所第一停車場地上停車塔、彰化市延平公園地下停車場，以及員林市崇實高工旁公園用地地下停車場。

不過，這4座停車場經費的地方自籌款高達7億2600多萬元的分擔，其中彰化市三座停車場自籌款5億8000多萬元，縣市對自籌款分擔的認知卻有差異，造成關係緊張，經過多次協調，縣府分擔三分之二、市三分之一，其中延平公園地下停車場由縣府開闢，台鐵彰化站後站停車場由市公所開闢，至於彰化市公所第一停車場因腹地過小先行排除，員林市崇實高工旁公園用地地下停車場也由縣府開闢。

彰化市長林世賢則認為彰化市公所第一停車場地上停車塔非建不可，他說，該用地是商業用地，位處市區商圈，加上鄰近彰化光復郵局將改建為以影城為主要用途的商業大樓，勢必增加停車需求，有必要將目前的平面停車場改建為停車塔，如果做多目標使用還可以活化使用，減輕財務負擔，但須市代會同意。

彰化縣政府工務處運輸管理科長許僅宜說，縣府原則同意由市公所開闢第一停車場地上停車塔，同樣按照縣市分擔比例，縣市開闢即各自負責營運管理，但必須先攤還自籌款經費。