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年輕人創業 台中審計新村等青創基地近滿租

2019-07-05 19:29聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市審計新村是成功轉型的青年創業基地，假日吸引人潮，成為熱門旅遊打卡景點。圖／...
台中市審計新村是成功轉型的青年創業基地，假日吸引人潮，成為熱門旅遊打卡景點。圖／本報資料照片
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如何協助年輕人創業？台中市勞工局說，台中「摘星青年、築夢台中」計畫，活化閒置的舊省府眷舍西區審計新村、霧峰區光復新村，以及市定古蹟潭子區摘星山莊變身青年創業基地，共計有99個單位，平均月租金約在5000元，租金便宜加上輔導委員一條龍輔導創業，進駐率近9成8，幾乎滿租。

台中市勞工局說明，摘星計畫以光復新村為最大青創基地，70個單位滿租，進駐行業以文創、餐飲為大宗，各佔4成，另有約1成是設計；審計新村24個單位，進駐22單位，文創商品類佔8成以上，摘星山莊護龍有3單位。

光復新村店家觀察，光復新村13戶眷舍、規劃70個單位，有的進駐到二房一廳的眷舍，也就是青創者擁有約4坪大的獨立房間，中間還有一處客廳為公共空間，可以展示作品或交流；整個基地還有共同的庭院，還有業者會帶頭串連各業別，互相激盪火花。

台中市勞工局說明，摘星計畫從4年前推動，第一期創業青年即將在今年下半年陸續屆滿，扣除21名優秀青年通過審查可再續留2年，近期釋出光復新村26個單位、審計新村8個單位，共34個單位，已有不少想要創業年輕人報名參加評選，相當踴躍。

勞工局長吳威志說明，市府持續推動摘星計畫，今年度更加強推動青創導師制度，邀請各產業成功企業人士與學者專家擔任青創導師，帶領摘星青年提升創業能力。原有32名青創導師、今年增加至到48人，並分組提供每位創業青年3名專屬導師；未來也將持續媒合成功企業家、創投業者及第一期21名優秀續留青年加入青創導師行列，提供進駐青年更全面的創業輔導服務。

台中市審計新村是成功轉型的青年創業基地，假日吸引人潮，成為熱門旅遊打卡景點。圖／...
台中市審計新村是成功轉型的青年創業基地，假日吸引人潮，成為熱門旅遊打卡景點。圖／本報資料照片
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台中市審計新村是成功轉型的青年創業基地，假日吸引人潮，成為熱門旅遊打卡景點。圖／...
台中市審計新村是成功轉型的青年創業基地，假日吸引人潮，成為熱門旅遊打卡景點。圖／本報資料照片
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創業青創勞工局
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