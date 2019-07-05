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中台灣會展產業聯盟交流會登場 打造會展城市

2019-07-05 16:50中央社 台中5日電

中台灣會展產業聯盟交流分享會今天登場，台中市副市長令狐榮達致詞表示，會展產業是新興產業，希望藉由交流增加異業結合機會，期待打造台中成為國際會展城市。

這場交流分享會今天在台中市政府舉行，邀請聯盟成員出席，現場並安排多個成員設攤，展示代表性的產品，讓來自各領域成員交流分享，並以「創新會展」為主軸舉辦專題演講，透過聯盟平台創造合作商機。

令狐榮達表示，市府非常重視會展產業，積極推動各項建設，例如今年3月動工的水湳國際會展中心，規劃4460個展覽攤位，預計民國112年完工，將可為台中會展產業帶來更多元化、更大的運用空間。

令狐榮達指出，未來藉由水湳國際會展中心媒合國際，強化台中招商引資能量，期望將來舉辦各種大型國際會展，吸引國內外業者參加，不僅能行銷台中的產品及產業，也可帶動周邊相關旅館、運輸、交通、餐飲、娛樂觀光等其他產業成長，進而增加就業機會。

令狐榮達強調，市府會持續與聯盟合作，爭取舉辦各種大型活動，例如台中購物節、爵士音樂節，以及明年台灣燈會、世界蘭花展覽等，希望成員一起打拚，透過跨業界交流活動，創造更多舉辦會展活動的機會。

台中市經發局表示，中台灣會展產業聯盟去年成立，今年更有各大飯店業者等17個生力軍加入，目前共有54個成員，包括會展場地、會展籌辦業者、產業公協會、學研單位及周邊產業，聯盟成員多元且完整，有助於台中舉辦展覽及會議活動，期許中台灣會展產業聯盟成為台中會展的重要推手，協助市府爭取更多會展活動、共同打拚。

會展產業台中市
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