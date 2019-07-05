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日月潭變身蜜月潭 夢幻集團婚禮今年開始報名

2019-07-05 15:51聯合報 記者黑中亮╱即時報導

日月潭是南投的愛情聖地，更被情侶夫妻戲稱為「蜜月潭」。每年南投縣政府與日月潭國家風景區管理處攜手合作，結合向山遊客中心及日月潭區周邊景點，並搭乘日月潭纜車、日月潭電動遊艇及幸福巴士，採陸海空3D方式辦理，讓參與者體驗不一樣的創意結婚儀式，今年對外開放申請，以50對為限（以南投縣民優先，對數不足部分依申報先後為序）。

南投縣政府指出，從民國100年開始，與日管處在風景秀麗的日月潭向山遊客中心舉辦集團婚禮，至今將邁入第9年，愛情產業鍊同時串起並協助提升沿線觀光發展、文化與產業的能見度，更帶動情侶觀光人潮效益，成功將日月潭打造成「蜜月潭」吸引世界各地的新人，來此拍攝婚照或舉行婚禮。

今年2019日月潭婚禮 「日月同心，生生世世」，集團婚禮特別選定在10月4日黃道吉日舉行，祝願有情人終成眷屬，佳偶天成，天長地久，並再度選定於風景秀麗的日月潭及建築優美的向山遊客中心舉辦，將在日月潭及向山遊客中心永結橋及同心橋的見證下，為婚禮進行見證。

日管處表示，不一樣的「3D水陸空婚禮」體驗，「定情日月潭纜車、愛之船遊艇、搭乘幸福巴士」，先讓各位新人與親屬共同體驗日月潭最夯的景點，最後再回到向山遊客中心舉行結婚典禮儀式；參加對象以年滿20歲以上之未婚男女為原則，自即日起至9月1日止（額滿為止），逾期不予受理， 外縣市可以通訊方式向本府民政處報名及各鄉鎮市公所民政課報名。

2019日月潭 「日月同心，生生世世」集團婚禮，今年選定在10月4日黃道吉日舉行...
2019日月潭 「日月同心，生生世世」集團婚禮，今年選定在10月4日黃道吉日舉行，南投縣府對外開放報名。圖／本報資料照片
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2019日月潭 「日月同心，生生世世」集團婚禮，今年選定在10月4日黃道吉日舉行...
2019日月潭 「日月同心，生生世世」集團婚禮，今年選定在10月4日黃道吉日舉行，南投縣府對外開放報名。圖／本報資料照片
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2019日月潭 「日月同心，生生世世」集團婚禮，今年選定在10月4日黃道吉日舉行...
2019日月潭 「日月同心，生生世世」集團婚禮，今年選定在10月4日黃道吉日舉行，南投縣府對外開放報名。圖／本報資料照片
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日月潭婚禮遊艇
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