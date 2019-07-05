準公共化托育政策8月上路 中市百家私幼加入行列

2019-07-05 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



準公共化托育政策今年8月上路，台中市已有百家私立幼兒園申請加入準公共幼兒園，未來家長每月最多只要繳交4500元，差額由政府幫忙支付。圖／台中市府教育局提供 分享 facebook 減輕育兒負擔！準公共化托育政策今年8月上路，台中市已有百家私立幼兒園申請加入準公共幼兒園，未來家長每月最多只要繳交4500元，差額由政府幫忙支付；低收、中低收入戶幼兒免費，預估有超過萬名幼兒受惠。

台中市政府教育局今日舉行準公共幼兒園聯合簽約儀式，宣布百家私立幼兒園將與市府攜手提供優質平價教保服務，台中市政府教育局長楊振昇、台中市議員吳敏濟等人均出席見證。

中市府教育局楊振昇表示，配合中央8月起推行準公共化機制，由市府針對符合收費、基礎評鑑、建物安全、師資配置、課程與教學等要件，且有意願合作的私立幼兒園，簽訂契約提供平價教保服務，目前已有百家私立幼兒園申請加入準公共幼兒園行列，預估有超過萬名幼兒受惠。

楊振昇說明，中央準公共化政策擴大2至4歲育兒津貼，就讀準公共幼兒園每月最多繳交不超過4500元，差額由政府幫忙家長支付；低收、中低收入戶幼兒甚至可以免費就讀，可實質減輕父母經濟負擔，期許透過公私合作，讓台中市的孩子們享有更優質平價的就學機會。